Nuestra labor no es cobrar impuestos

“Nunca ha sido nuestra labor como empresarios cobrar impuestos, nosotros no somos Gobierno”, expresó Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, ante la presunción de la Federación de que el sector empresarial exija el pago de los impuestos atrasados por parte de 15 compañías.

Santini indicó que el presidente del CCE a nivel nacional mantiene la razón al explicarle al ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, la incongruencia de la solicitud de pago de impuestos por parte de 15 empresas mexicanas para poder solventar la contingencia.

“Estamos ante un Gobierno que no está polarizando, incluso empresarios contra empresarios y nunca ha sido nuestra labor como empresarios cobrar impuestos, nosotros no somos Gobierno”, dijo.

Agregó que si hay empresas que están mal en el pago de impuestos sería una omisión del gobierno federal no cobrarlo, puesto que no es un problema que corresponde a la Iniciativa Privada, sino del Gobierno con ciertas empresas por lo que no debe de generalizarse la situación.

De igual manera, indicó que durante el año anterior la CCE de Chihuahua tuvo una separación con el organismo a nivel nacional ante las acciones poco concisas y de poco beneficio para los empresarios, situación que se está regularizando poco a poco ante las acciones de Carlos Salazar al crear un entorno más inclusivo.

