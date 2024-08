Nunca se había visto una pausa en las relaciones comerciales con EU y Canadá: SIDE

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, dio a conocer que anteriormente no se había visto una pausa en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, lo que resultaría bastante negativo, pues la dinámica comercial no puede detenerse de esa manera.

Respecto al estado de Chihuahua, manifestó que actualmente no se ha visto una afectación directa más allá de los posicionamientos emitidos, pero dijo que estarán pendientes de lo que pueda ocurrir.

El funcionario estatal externó que se espera que la problemática de la disminución del valor del peso, sea más una situación de coyuntura política y del cambio de administración federal en México.

“La situación no ha quedado muy clara, no hay un rompimiento de relaciones, no vemos de manera positiva ese tipo de posicionamientos, pero nosotros somos unos convencidos de refrendar nuestra relación comercial con nuestro principal socio que es Estados Unidos”, enfatizó.

El titular de la SIDE reiteró que desde su posición se estará trabajando para fortalecer la relación y ver que siga fluyendo en materia comercial en beneficio del estado de Chihuahua.

Cabe mencionar que tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en relación a los peligros de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió la no intervención y declaró que habría una pausa en las relaciones con Estados Unidos y Canadá.

Esto generó una serie de comentarios por parte de los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo los relacionados con el comercio y las finanzas.