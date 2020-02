Ofrecerá 107 empleos Dart Aeroespace

La empresa canadiense Dart Aeroespace establecerá sus funciones en la ciudad de Chihuahua en los próximos meses, luego de que se colocara la primera piedra del nuevo complejo en el Parque Industrial Ávalos, al sur de la ciudad.

Con una inversión de 3.6 millones de dólares, la empresa Dart se propuso tener listas sus instalaciones en un plazo de 3 meses, con una construcción de 70 mil pies cuadrados en donde se planea emplear a 107 personas en una primera etapa.

El talento, conocimiento y la especialización de los chihuahuenses fueron los principales aspectos que convencieron a la empresa canadiense Dart para establecer la manufactura de balsas y flotadores para helicópteros, diseñados para salvar vidas en caso de un imprevisto o aterrizaje forzoso.

La apertura de la planta manufacturera permitirá atraer inversiones nacionales e internacionales a la entidad, las que se sumarán a los 41.3 millones de dólares de inversión en el ramo aeroespacial durante los últimos 3 años. Dart Aerospace se mantenido como uno de los referentes mundiales en la fabricación de equipo de flotación para emergencias, equipo de carga extremo y partes para el mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros desde 1975.

“Chihuahua, en especial, tienen un microclima en aerospace que es muy particular, por lo cual tienen que estar orgullosos (…) lo que a mí realmente me sorprendió, habiendo abierto compañías en diferentes partes del mundo, es cuan bien ustedes trabajan como equipo, no importa si son competidores, si hay conflicto de intereses, siempre tienen la visión de ver qué pueden hacer para atraer las inversiones y eso me motivó a mí a tener este proceso con ustedes”, indicó Marcelo González, vicepresidente y gerente general de Dart Aerospace.

Agregó que este proyecto es un riesgo muy grande al ser una compañía pequeña en comparación con los monstruos de la industria aeroespacial posicionados en México, por lo que en un principio Estados Unidos se mantenía como preferido en la lista de opciones para abrir una nueva planta, sin embargo, al viajar a la entidad y conocer los avances en inversión extranjera con la que se cuenta hizo que los planes cambiaran.

El martes 25 de febrero se llevó a cabo la posición de la primera piedra de la planta, evento al que acudieron diferentes autoridades como Alejandra de la Vega Arizpe, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua; María Angélica Granados Trespalacios, titular de Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de Gobierno Municipal y Luis Lara Armendáriz, presidente de American Industries.

Por su parte, Alejandra de la Vega Arizpe explicó que la industria aeroespacial permanece en el corazón de los chihuahuenses gracias a su trabajo ligado a la innovación. “Nuestro estado, que hoy Dart Aeroespace puede llamar también su hogar, ha sido un escenario de innovación tecnológica y manufactura desde hace más de medio siglo”, dijo.

La funcionaria estatal recordó que fue en la entidad donde se estableció la primera operación de manufactura para exportación del país, hace más de 50 años, y en la ciudad de Chihuahua donde se estableció la primera operación aeroespacial de México.

Agregó que durante los últimos años, el estado de Chihuahua se ha convertido en una plataforma de talento que es competitiva por el conocimiento, habilidad y calidad laboral en materia de industria aeroespacial.

