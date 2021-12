Oportunismo dispara tarifas de Didi y Uber

El oportunismo de plataformas virtuales como Uber y DiDi ante la falta de una legislación específica ha triplicado el costo de las tarifas durante la temporada navideña: un viaje que ordinariamente cuesta 40 pesos, hoy se cobra hasta en 160, denunciaron personas usuarias.

Además, según dijeron los choferes, se prevé que durante la Nochebuena y la Navidad los precios se eleven aún más.

También las cotizaciones muestran obvias tendencias a subir los precios considerablemente, en sectores, horarios y movilidad de las zonas donde se registre una mayor actividad económica, o las opciones de otro tipo de transporte son escasas o nulas.

Conductores de estas aplicaciones, que pidieron conservar el anonimato, informaron que a mediados de noviembre se reunieron para analizar la posibilidad de obtener más ganancias durante la época de aguinaldos.

“Sabíamos que la gente iba a traer dinero, y que además necesitaban moverse a fiestas o para hacer compras, y como nosotros no tenemos prestaciones laborales así, pues se planeó subir los costos a lo que quisiéramos”, compartieron.

Un monitoreo hecho desde noviembre pasado mostró que un traslado desde la zona sur hasta la colonia San Felipe se cotizaba en 49 o 39 pesos, y desde inicios de diciembre se ha mantenido en por lo menos 60 pesos.

“Me han querido cobrar desde Los Pinos hasta El Heraldo hasta 160 pesos en el Uber”, platicó un usuario que dijo utilizar tanto DiDi como Uber para comparar cuál ofrece un mejor precio.

La manera en que definen las tarifas cambia drásticamente según el punto de origen, por ejemplo, desde algún lugar fuera del primer cuadro de la ciudad hacia la zona Centro durante la mañana se cotizó en alrededor de 47 pesos, pero de regreso, aunque fuera el mismo trayecto y después de las 18:00 horas, se elevó a 90 pesos.

“Yo he visto que el precio no es tanto por la distancia que recorren, sino de acuerdo con la actividad económica que midan en el punto de partida, porque me explicaban que los conductores tienen identificados sectores en los que más se mueve la gente, y ahí es donde cobran más caro. Y como tip, para que te salga más barato, basta con que lo pidas una calle antes de la zona que ellos mismos definen”, describió.

La misma variante de las tarifas ocurre desde colonias del norte hacia el Centro y de regreso, pues la cifra es al menos 20 pesos más alta en el segundo caso si es en el día, o hasta cuatro veces mayor después de la caída del sol.

“Para quienes no tenemos carro y necesitamos viajar así, no existe una manera de saber si la demanda de vehículos que dicen es real”, advirtió “Karla”, una usuaria chihuahuense de ambas plataformas.

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor nacional señaló que son las autoridades locales las que deben fijar las tarifas, el transporte privado por medio de las plataformas virtuales aún no está regulado.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua, tampoco existe una instancia que monitoree la actividad productiva de este negocio.