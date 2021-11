Ordena CNBV a ARAS suspender captación de ahorros

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a Aras Business Group suspender la promoción de captación de ahorros del público en general, debido a que esta empresa no tiene la autorización para hacerlo por no ser una organización perteneciente al sistema financiero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aras “no puede solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona, fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos

“Esta Comisión, en protección de los intereses del público ahorrador ordenó a ARAS la suspensión de las actividades señaladas en el párrafo anterior”, se manifestó en el portal de sanciones de la CNBV.

Chihuahua Pide legislador a Hacienda y CNBV revisar a ARAS

Asimismo, en los detalles de la sanción se especifica que “la sociedad Aras Investment Business Group S.A.P.I (la cual se identifica públicamente como Aras), no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por esta Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto no forma parte del sistema financiero mexicano y no obra en expedientes de esta Comisión trámite alguno de solicitud de registro”.

Cabe mencionar que la oficina de ARAS Busines Group en las calles Doblado y Tercera en la Zona Centro, trabaja de manera discreta, atendiendo a los “asociados”´que ingresan por las puertas laterales y no la principal que está cerrada con un candado.

Aquellos que invirtieron dinero y acudieron al sitio en busca de respuestas, dieron a conocer que la única explicación que se les ha dado es que deben esperar seis meses para poder recibir los rendimientos, según testificaron los mismos al salir de las oficinas en este punto. Según comentaron al salir de las oficinas y conforme a lo que han declarado algunos otros ante la Fiscalía Zona Centro

Es de mencionar que Aras contaba con “islas” dentro de centros comerciales como Fashion Mall, pero este no se atiende desde hace alrededor de un mes, de acuerdo a empleados de islas aledañas.

El presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, José Barrera, expuso que hay Sociedades anónimas promotoras de inversión (S.A.P.I) buenas y malas, pero señaló que siempre habrá riesgos sobre todo en estas empresas porque en algún momento no tendrán para los rendimientos.

“La recomendación es no invertir. Si se tiene recursos, es mejor manejarlos con cautela”, expuso al respecto.