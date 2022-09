Participa Enrique de la Madrid en Diálogos por la Democracia de la Coparmex

En las instalaciones del Edificio Empresarial, se ofreció una rueda de prensa encabezada por el Presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo, quien recibió al aspirante a la Presidencia de la República, Enrique de la Madrid, quien participará esta tarde de jueves en el programa mensual de conferencias que organiza la cúpula empresarial en Chihuahua, denominada “Diálogos por la Democracia”.

De la Madrid Cordero celebró este ejercicio democrático y de diálogo que celebran las y los empresarios chihuahuenses y que desde hace un año han convocado a la sociedad a discutir temas importantes que influyen de una u otra forma en la vida democrática de nuestro país, con especial enfoque a las elecciones del 2024.

Coparmex / Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Enrique de la Madrid, señaló que “juntos podemos construir un país mejor, creo que podemos tener uno mejor del que hay hoy, con mucho más empleo y empleo mucho mejor pagado, en el que todos nos sintamos seguros de manera personal y en nuestro patrimonio, así como contar con un sistema universal de salud, un gobierno que cuide más el medio ambiente, pero sobre todo, creo que merecemos un México reconciliado y en reconciliación, pues en un país polarizado no nos va bien y todo esto en democracia se puede resolver”, comentó el político.

El ex Secretario de Turismo a nivel nacional en el 2015-2018, comentó que visitará en Chihuahua a diversos ámbitos y grupos sociales, con quienes sostendrá reuniones, particularmente con el sector empresarial y también mañana tendrá una reunión con un grupo de mujeres: “es fundamental el generar mejores condiciones para que más mujeres se incorporen a la vida laboral con mejores condiciones”, comentó y añadió que el día de mañana visitará la ciudad de Cuauhtémoc para conocer una de las regiones más prósperas del territorio estatal.

Coparmex / Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Relató que los retos en el proceso electoral para el 2024 serán los procesos de elección de candidatos, así como la conformación de un gobierno de coalición a nivel nacional, pues aunque dijo que se han realizado diversas coaliciones en estados de la República, no se ha logrado con un Gobierno Federal.

“Somos muchos los que queremos una alternativa de país en esta visión de un México próspero, incluyente, con más justicia, empático, sustentable y en paz, los retos son que nos pongamos de acuerdo entre quienes tenemos esa visión y ver los criterios de selección de candidatos y candidatas para ver esa postura, por medio del fortalecimiento de instituciones como el INE”, aseguró De la Madrid Cordero.

Aseguró que México necesita una alternativa que lo alivie del agobio de la inflación, de la inseguridad y del desgaste del medio ambiente, temas de salud, por lo que indicó que su meta en los próximos dos años es generar una buena narrativa, un buen proyecto para poder entusiasmar a la gente y que las personas más competitivas formen este proyecto.

Dijo que la principal ventaja del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que se ha podido ver es la enorme desigualdad que existe en el país y recordó que en Chihuahua el 25% de la población se encuentra sumida en la pobreza y más de 100 mil personas en pobreza extrema: “es un tema que tenemos que resolver; una buena acción fue el aumento de los salarios mínimos, porque eran muy mínimos, pero de las cosas que ya no veo bien, es que no se va a generar riqueza si te peleas con la inversión nacional y extranjera, por eso la economía no ha crecido”.

El político mexicano, indicó que nuestro país tiene 4 años de crecimiento negativo, es decir, en recesión económica: “hay otros países que han crecido con todo y pandemia y no podemos seguir echando la culpa a los gobiernos del pasado de las cosas que están mal”, comentó y reprobó los 130 mil homicidios, más de 3 mil feminicidios y la desaparición del Seguro Popular.

Dijo que México se encuentra en la situación que hoy conocemos porque “todos hemos cometido errores, todos hemos estado cortos con respecto al resto del país, del 2005 al 2022 en 17 años, la población en edad de trabajar creció 16 millones de personas y los empleos formales sólo ofrecieron 8 millones de empleos”.

Agregó que, aunque no conoce el proyecto de Reforma Educativa del Gobierno Federal, dijo que él solo ha visto pura palabrería política y no ha sabido de lo que se trata realmente el proyecto, aunque prometió estudiarlo más a fondo para poder tener una opinión más informada al respecto: “no lograrán cambiar nada en la educación”, afirmó.

Finalmente, dijo que Morena está adelantando sus campañas políticas y dijo que si la oposición no ha definido a las personas que conformarán la carrera por las elecciones, es porque “no hay dedazo, y esto es una competencia”; sin embargo, consideró que la oposición no está atrasada, que hay tiempos y que se gesta una alianza con ciudadanos, es un tema de visiones de país, no de oposición, habemos quienes estamos a favor de una economía de mercado con mayor conciencia social, democracia y libertades: “no queremos una economía estatizada y tampoco queremos que papá gobierno nos dé todo”, concluyó.