Participará Salvador Carrejo en Seminario Internacional de Liderazgo Católico

El empresario Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex de Chihuahua, junto con expertos de Honduras, Brasil, Chile y Colombia; formará parte del III Seminario Internacional de Liderazgo Católico, con sede en la Capital.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) detalló que dicho evento tiene por objetivo promover la participación y el compromiso de los católicos, no en torno a un proyecto político determinado y mucho menos electoral, sino a partir del discernimiento y el reconocimiento de la validez de la pluralidad en la vida política, abordando algunos de los desafíos más relevantes en la realidad social de México para este 2024.

El seminario consiste 5 sesiones donde se ofrecerá una conferencia magistral con cada uno de los participantes, a partir del sábado 20 de abril al 18 de mayo, en las instalaciones de la Universidad La Salle, en un horario de 10:30 a 13:00 horas.

Foto: Coparmex

Los expositores son Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex Chihuahua; Gabriela Castollanos, presidente del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras; Eduardo Almeida, ex representante del BID en Haití, Paraguay y Honduras: Gutenberg Martínez Ocamica, ex presidente de la Cámara de Diputados de Chile; y Sonia Gómez Erazo, ex secretaria de Salud de Nariño, Colombia.

El contenido de las sesiones son los siguientes: Claves para el discernimiento cristiano de la realidad política en el cambio de época; justicia y lucha contra la corrupción en una sociedad democrática (caso Honduras).

Aparte, se contempla el tema de Inclusión social de los pobres y desarrollo económico (caso Brasil); Diálogos, cultura del encuentro y unidad nacional (caso Chile); Protección de la vida y las familias (caso Colombia).

El costo de recuperación de 3 mil 500, aunque hay opción a becas. El registro se hace en https://liderescatolicos.mx/seminario2024/chihuahua; y el link para realizar el pago del seminario con tarjeta es en: https://clip.mx/@coparmexchihuahua

Es de mencionar que el chihuahuense Salvador Carrejo Orozco es el actual presidente del organismo con mayor liderazgo y potencia empresarial, comprometido con el sector y con la sociedad chihuahuense, siempre proponiendo alternativas, a través del Modelo de Desarrollo Inclusivo, un nuevo modelo de país que pone en el centro de todo a la persona.