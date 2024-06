Pemex y Cotemar siguen sin sanción por accidentes en sonda de Campeche

CANCÚN, Quintana Roo. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) no termine los procesos de investigación sobre las explosiones que se reportaron en las diferentes plataformas de Pemex Exploración y Producción no se le podrá multar a la empresa productiva del Estado ni al contratista Cotemar, aseguró Ángel Carrizales López, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En entrevista con El Sol de México, el funcionario dijo que es un proceso que lleva ya un tiempo en investigación, pero hasta ahora las autoridades no han presentado las conclusiones sobre los hechos ocurridos hace dos años en la sonda de Campeche.

“Las investigaciones las hace la autoridad y mientras ellos no terminen los peritajes no podemos hacer nada, tenemos que esperar a que terminen estos procesos”, explicó tras su participación en la Convención de Onexpo.

En lo que va de esta administración, Cotemar ha reportado dos incidentes con Pemex; uno el 22 de agosto de 2021 en la plataforma E Ku A2 y otro en el centro Nohoch-Alfa en Cantarell el 10 de julio de 2023. Ambos están bajo investigación oficial y hasta ahora, tanto el contratista como la petrolera han presentado las versiones de los hechos.

“En los accidentes se da un acompañamiento, una disposición administrativa de carácter general en materia de investigación causa raíz, son procesos muy largos, luego muchas veces se piden prórrogas, sobre todo en accidentes que suceden en Pemex y hay vidas que se perdieron o afectaciones a sus instalaciones, son procesos muy largos, nosotros damos acompañamiento con un tercero, con el propio Pemex en este caso, y todo lo que se va resolviendo se publica en la página de la ASEA”, dijo.

En su participación en el foro gasolinero, el funcionario anunció que se pondrá en marcha un programa con las empresas a fin de que se pongan al corriente con sus trámites ante la ASEA.

“El borrón y cuenta nueva es la regularización de lo que no han cumplido en materia de seguros, de impacto ambiental, en materia de SISOPA (Sistema Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente), es decir, todas aquellas instalaciones, no sólo de los gasolineros, sino de toda la cadena del sector de hidrocarburos que no hayan cumplido todo se va a regularizar”, señaló.

Carrizales López dijo que aún no se tienen los mecanismos para llevar a cabo la regularización de los procesos, sin embargo, es un tema que tendría que estar terminado en esta administración.

“Es para que el que venga como director o directora de la ASEA lo venga a impulsar, nosotros vamos a poner las bases”, dijo.

Por otra parte, empresarios gasolineros señalaron que ante la posibilidad de que desaparezcan los órganos reguladores que hoy operan en el sector de hidrocarburos como es el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la propia Comisión Federal de Competencia (Cofece) lo mejor que se puede hacer es discutir a fondo la pertinencia de una reforma de ese tamaño.

El director de comunicación de la Onexpo Nacional, Roberto Díaz de León, comentó que se tendrá que abrir una discusión similar a la de un parlamento abierto para hablar sobre la reforma judicial en el sector de hidrocarburos.