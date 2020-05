Perderán músicos hasta 24 mil pesos

En dos meses, más de 200 músicos entre sindicalizados y no sindicalizados han dejado de percibir entre 12 mil y 16 mil pesos, debido a que no han trabajado por considerarse una actividad no esencial.

Aunado a lo anterior, este sector de la población será uno de los últimos en reincorporarse a la actividad económica, pues bares y salones de baile no tienen fecha de reapertura, por lo que se espera que cada músico perderá al menos 24 mil pesos, a partir de que se declaró la contingencia sanitaria, de acuerdo a información proporcionada por músicos de la ciudad.

A mediados de marzo se dio la instrucción de cerrar los bares en la ciudad, además de que en los restaurantes sólo se permite una afluencia del 50% de comensales, por lo que aunado a la baja de ventas, estos negocios prescindieron de la música en vivo.

En lo que respecta a salones de fiestas también se cancelaron eventos sociales por tratarse de grupos grandes en espacios cerrados o abiertos, dada la contingencia sanitaria que llevó al confinamiento.

Bodas, quince años, cumpleaños y demás eventos sociales fueron cancelados incluso en las casas, por la instrucción de la sana distancia.

Los músicos no cuentan con un servicio médico, tampoco seguridad social, y pese a que pagan impuestos, son uno de los sectores más afectados por la crisis de la pandemia, ya que han dejado de percibir ingresos, pero además se encuentran ante la amenaza de ser los últimos en reincorporarse a la actividad laboral.

Algunos de los músicos afectados señalaron que han tenido que recurrir a ahorros que tenían, pero que no serán suficientes para lo que resta de la contingencia, y mucho menos para cuando los lugares en los que laboran abran sus puertas.

En promedio dejaron de percibir hasta ocho mil pesos al mes que tenían contemplados por el pago de servicios en fiestas, salones y bares en los que trabajan, pero sin tener un contrato.

Si bien algunos han recibido apoyo en despensas por parte de los gobiernos, esto no es el único gasto que deben cubrir, pues como el resto de la población deben pagar recibos de servicios, y en muchos casos renta o créditos de casa.

