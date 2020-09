Perdonan bancos más de 66 mdp en intereses

Al menos la mitad de la población mexicana (55%), pide créditos para pagar deudas y cubrir necesidades económicas básicas, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el calendario establecido, en el curso de septiembre una gran mayoría de las personas beneficiarias de estos programas deberán reiniciar sus pagos, pero algunas no tendrán la capacidad económica para hacerlo.

La Asociación de Bancos de México (ABM), informó que el monto que los bancos han dejado de cobrar en esta crisis derivada del Covid-19, es de un billón de pesos por concepto de capital y 66 mil 300 millones de pesos en intereses. Para dimensionar mejor estas cifras representan más del 4% del PIB de México.

La revista Condusef del mes de septiembre brinda cinco sencillos pasos para cancelarla sin problemas: Tu tarjeta debe estar en ceros totales, para llevar a cabo la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos que tienes por pagar.

Además procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que mientras existan cobros pendientes por pagar la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Lee detenidamente las condiciones de cancelación. Ten presente que si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Algunas veces pueden pedirte que entregues el plástico personalmente, además de llenar un formulario que ellos mismos te proporcionan. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, sólo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

Este trámite es totalmente gratuito: el banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta, es un trámite gratuito.

