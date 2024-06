Pide CCE Chihuahua penas más altas y expeditas en casos de fraude

Ante el incremento de casos de extorsión y estafa en la ciudad de Chihuahua en lo que va de 2024, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua exigió castigos más fuertes para este tipo de delitos y una actuación más rápida de la autoridad.

“Esto es una realidad. Así como los son las financieras fraudulentas que han afectado a chihuahuenses. Creemos que ha sido lenta la impartición de justicia hacia estas financieras o casas de inversión que han robado y estafado; la autoridad debe ser más rápida en embargar, ejecutar penas, porque se tarda mucho en generar justicia”, declaró Federico Baeza Mares, presidente del CCE Chihuahua.

En este sentido, resaltó la importancia de acelerar los procesos de justicia del estado y más en todo este tema de fraudes “porque nos hemos vuelto una entidad donde se está dando mucho este tipo de delitos y no podemos permitirlo”.

El sector productivo consideró que si justicia fuera más rápida, más expedita y más justa, no estarían pasando este tipo de acontecimientos.

“Sí en una realidad: Chihuahua está siendo objeto de personas que están abusando; se están dando fraudes y extorsiones y esto es porque no hay una pena ejemplar, o hay impunidad”, resaltó el líder empresarial.

En este orden de ideas, reiteró que mientras la justicia no genere penas de alto castillo y expedito, se continuarán registrando este tipo de desfalcos.

Por otra parte, solicitó a la ciudadanía no creer en este tipo de situaciones que vienen de los penales, de otros estados o inclusive de otros países. “Decirles que no caigan en estos fraudes que minan, afectan a los chihuahuenses; estamos preocupados que se presentan altas cifras, pero sí tenemos que enviar un mensaje de no caer y exigir penas más severas”, añadió.

Cabe recordar que la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión notificó que durante el primer semestre del 2024, tan sólo en la ciudad de Chihuahua, mediante las estafas telefónicas, se han logrado robar 13 millones de pesos a víctimas.

Este delito ha ido en incremento en los últimos meses, ya que en dicho periodo esta unidad ha recibido 179 denuncias por estafas y extorsiones. Las modalidades que existen en el delito de fraude son las pirámides financieras, falsos premios, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras.