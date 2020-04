Pierde Uber el 50% de sus clientes

Cuando bien me va saco 800 pesos diarios, cuando antes sacaba de mil 200 a mil 300 pesos diarios, comentó Luis, chofer de las plataformas digitales de transporte privado, quien señala que los usuarios han bajado hasta el 50%.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“De 10 viajes que me aventaba a diario durante todo el día, digamos que me aventaba un viaje cada hora, me dejaba una ganancia de mil 200 a mil 300 pesos, ahora con suerte sacamos 800 pesos”.

Lo anterior, señaló el conductor, a pesar de que se pronosticaba una subida considerable del uso de estos servicios, a causa del contingente, ya que se preveía una reducción del uso del transporte público.

“La gente continúa usando el camión en la ciudad, a donde muchas veces se suben si usar cubrebocas, guantes, cuando aquí todos los clientes llevan las medidas de sanidad, además de que yo constantemente me lavo las manos y cambio el cubrebocas”.

En cuanto a las medidas de sanidad para prevenir los contagios por parte del uso del servicio, comentó que constantemente le da un proceso de limpieza a su vehículo, con desinfectantes y antibacteriales.

“Para brindar el servicio estamos a disposición de lo que dijo el Gobierno, sólo dos usuarios adultos en el carro, y si llevan niños, pues también con sus medidas de sanidad, como el cubrebocas o las manos con antibacterial”.

Otra de las prevenciones que tiene es al momento de cobrar, pues señala que siempre usa desinfectante o alcohol en las manos, para evitar que las bacterias se propaguen por el dinero, a pesar de que utilice los guantes.

Te recomendamos: Ráfagas --Toma respiro sector salud --Agiliza Luis Aguilar mesas regionales --Fermín vs el PAN

Local Tiene trabajo remunerado el 46% de chihuahuenses