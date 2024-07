Politización e interferencia en decisiones, riesgos de reforma Judicial: Coparmex

El presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, expuso que existe preocupación ante una reforma al Poder Judicial debido a la politización y debido a que abre la puerta para que distintos tipos de poderes fácticos pudieran incidir y posteriormente tener influencia en las decisiones del Poder Judicial.

“Lo que a nosotros principalmente nos preocupa de la reforma al Poder Judicial es la posibilidad de que poderes fácticos incidan en una elección abierta a jueces, magistrados, a integrantes del Poder Judicial. Aparte, otro riesgo que observamos es politizar al Poder Judicial”, expuso.

Estos son los dos principales riesgos que detectan desde Coparmex Chihuahua, por un lado: el abrir una elección popular o a voto popular las posiciones de magistrados, de jueces y demás, pues en ese momento se estaría politizando esas posiciones.

Lo anterior al argumentar que esos perfiles tendrán que hacer campaña y, por ejemplo, hablando de la Suprema Corte de Justicia, una campaña nacional, donde la ciudadanía tendría que salir a votar y donde los aspirantes, quienes quiera que sean, y por más filtros que se le pongan, para poder ser aspirante, van a requerir recursos para poder hacer una campaña federal.

Esto –apuntó-, brinda la posibilidad para que intervengan, en el menor grave de los casos, grandes despachos de abogados para poder influir en “comprar voluntades” de los candidatos, y posteriormente que respondan a los interés de esos grandes despachos. Misma situación, en un caso aún más preocupante, relacionado con el crimen organizado.

“Si el crimen organizado en este momento participa en algunos lugares en las elecciones actuales, habrá de imaginar el interés que tendría el crimen organizado de tener jueces y magistrados a modo, lo que sería un caos”, expuso.

Por lo anterior, recalcó que la preocupación radica, por una parte, en la politización del Poder Judicial y, por otro, el que se abre la puerta para que distintos tipos de poderes fácticos pudieran incidir y posteriormente tener influencia en las decisiones del Poder Judicial.

Carrejo destacó que esto afecta clara y directamente a la certidumbre jurídica para la inversión, al tiempo que añadió que el tener un Poder Judicial politizado evidentemente no favorece o no hay incentivo para la inversión porque no hay certeza jurídica.

“Esa no es sólo una preocupación nuestra, sino de los mercados, y hemos visto la reacción que han tenido ante esta posibilidad”, declaró.