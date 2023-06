Presenta CCI "Buenas prácticas en más empresas"

Esta mañana se llevó a cabo el evento "Buenas prácticas en las empresas",a cargo de CCI, donde a través de pláticas con testimonios de casos de éxito, se comparte con profesionales, estudiantes y emprendedores, las herramientas que hoy en día son clave para la mercadotecnia.

El evento se lleva a cabo en el salón de The Garden, donde profesionales de la mercadotecnia han compartido cómo lograron reactivar sus empresas o negocios después de la pandemia del Covid-19.

Este es el caso de Darío, un joven que compartió que antes de la pandemia, no tomaba en cuenta las redes sociales que posteriormente fueron y son clave para su negocio.

Compartió que antes de lograr consolidarse en su negocio llamado Panzón To Go, él se enfocaba en algunas redes sociales, pero no comprendía ni consideraba necesario utilizar la red de TikTok.

Señaló que en algún momento, amigos y quienes lo rodeaban, le dieron el consejo de que probara con esa red, debido a que a raíz de la pandemia, se volvió una de las de mayor uso y tendencia, no sólo para gente joven, sino de prácticamente todas las edades.

Expuso que al no haber utilizado esta red social, le parecía casi imposible lograr dar a conocer en un video de segundos, lo que un negocio de restaurante ofrecía.

Fue así como Darío comenzó a grabar videos y empezar a probar, haciendo mezclas o ediciones que en pocos segundos mostraron lo que un restaurante ofrecía.

Uno de los ensayos o primeros proyectos, fue un video en el que mostraba la preparación de un elote y fue cuando vio el gran éxito que tenía, el hecho de mostrar en videos breves preparación de este alimento que es el gusto de casi toda la gente.

Añadió que a partir de esto, comenzó a crear más videos en TikTok, y pese a haberse colocado en el gusto de muchas personas, que hoy por hoy identifican a Panzón To Go, no se considera un influencer.

"No me consideró un influencer, sino una guía gastronómica, porque lo que hago es conocer el concepto de los restaurantes, lo que ellos venden".

A partir de esta información, la creatividad de Darío queda plasmada de manera clara, en el caso de los videos de TikTok de forma precisa, justamente el mensaje que desea mandar.

Aunque tik tok es una de las redes con una gran cantidad de seguidores para Darío considera, qje el resto de las redes sociales, como pueden ser YouTube o instagram, tienen una función y cada una de ellas puede ser mas exitosa dependiendo del tema y el público al que se envía.

Para finalizar, Darío compartió que llevar un mensaje a través de redes sociales como estrategia de mercadotecnia o publicidad, es tener las "reglas claras", comprender y conocer lo que se va a promocionar, organizar sus ideas y plasmarlo a traves de la tecnología.