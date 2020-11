Prevén incremento en compras digitales durante El Buen Fin

Ciudad Juárez.- El incremento en las compras mediante canales digitales, que se prevé sustancialmente durante el programa de ofertas de El Buen Fin, trae consigo también un aumento en el riesgo de ser víctima de un ciberataque, según advierten especialistas en la materia.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Ventas Online, el comercio electrónico en México ha tenido un repunte importante este año, al estimar que 5 de cada 10 internautas mexicanos compró al menos un producto durante la Hot Sale, celebrada en mayo, lo que es casi seguro se incremente del 9 al 20 de noviembre durante El Buen Fin.

Guillermo Soria Magaña, representante en Ciudad Juárez de la Asociación Nacional de Distribuidores de Informática y ANADIC, dijo que si no se tiene confianza en los sitios es preferible no ingresar, para que los datos personales que se incluyen en los formatos no vayan a ser mal utilizados.

Destacó que los bancos han mejorado la seguridad de sus cuentas, para garantizar que las transacciones que realizan sus clientes sean validadas adecuadamente, lo que puede facilitarles sus operaciones.

Sophos, empresa líder en ciberseguridad de última generación, recomienda:

1. Utiliza filtros web

Los filtros web son soluciones que impiden al usuario navegar por sitios que son utilizados para realizar estafas y fraudes, ya sea mediante tácticas como el phishing o la propagación de ransomware.

También recomienda hacer una verificación de la URL en la que se navega y asegurarte de que contenga al inicio el protocolo de encriptación de datos https:// que asegura que el intercambio de información entre el usuario y el sitio, como pueden ser datos bancarios, se encuentra encriptado.

2. Cuidado con las ofertas más sorprendentes

Si parece demasiado bueno para ser verdad, ojo… debería pensarlo dos veces. En ocasiones, las estafas comienzan con la publicación de un descuento descabellado que atrae a la víctima y la invita a hacer clic en un sitio malicioso.

Hay que recordar que este tipo de estafas suplantan la identidad de marcas reconocidas e incluso redireccionan al usuario a sitios muy similares a los legítimos, lo que los hace parecer confiables y suelen engañar a las personas.

3. Evitar las redes públicas

Es necesario cuidar dónde y cómo es que se conecta a internet para comprar.

Si no está convencido de que la red es segura, es mejor conectarse en casa o utilizar sus datos móviles para hacerlo.

4. Vigile sus movimientos bancarios en todo momento

Revisar la aplicación de su banco, los movimientos y las operaciones es crucial para mantener un control y detectar si fuiste víctima de una estafa, señalan las recomendaciones.

