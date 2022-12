Profeco Vs Viva Aerobús: 'Falso, aerolíneas NO deben cobrar a los usuarios el equipaje de mano'

La Procuraduría Federal del Consumidor desmiente que esté apegado a derecho la modalidad implementada por la aerolínea Viva Aerobús denominada Tarifa Zero, así como los cargos adicionales que realiza por llevar equipaje de mano.

El procurador Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla hizo un llamado a los usuarios de los servicios de aerolíneas a no dejarse engañar por cobros irregulares que se realizan bajo este concepto.

Lo anterior fue señalado mediante el evento de inicio del Operativo Vacaciones Decembrinas 2022, donde el funcionario se pronunció de manera particular hacia las acciones emprendidas por la empresa.

"Es falsa la declaración que hizo Viva Aerobús de que ellos hayan ganado de fondo un juicio; no es uno, son siete juicios. Lo único que ganaron es que bajemos la alerta en contra de la línea aérea, y ya la bajamos. No les pueden cobrar el equipaje de mano de menos de 10 kilos, que lo pueden subir a bordo", dijo el procurador.

Indicó que en esta temporada de fin de año, la institución a su cargo se encuentra atenta, tanto a la transportación aérea como a la terrestre.

Agradeció que tres líneas aéreas cumplan con lo establecido, principalmente durante estas temporadas de alta demanda.

“Espero que en esta temporada vacacional no cambien de parecer en ese tema, porque si no vamos a sufrir todos los pasajeros”, comentó.

Y es que mediante un boletín, Viva Aerobús anunció a sus usuarios que el tema del cobro de equipaje de mano se encuentra regido bajo lo que estipula la Ley de Aviación, defendiendo la modalidad de Tarifa Cero que ofrece a los usuarios y que estaba respaldado por el fallo emitido por la resolución a favor de la aerolínea ante un amparo interpuesto por el juicio emprendido por Profeco.

Las políticas de equipaje que implementa Viva Aerobús / Foto: Captura de video

¿Qué es la Tarifa Zero de Viva Aerobús?

Tarifa Zero forma parte de las opciones que ofrece Viva Aerobús a los usuarios en las que a través de una tarifa preferencial, pueden viajar utilizando sólo equipaje ligero.

En Tarifa Zero, los pasajeros sólo pueden llevar un artículo personal que no exceda 45 x 35 x 20 cms de dimensión.

¿Qué dice Profeco sobre la Tarifa Zero?

La Profeco a través de su portal de internet, compartió a los usuarios los derechos que tienen los pasajeros de las aerolíneas, y en uno de los rubros, menciona el cobro de equipaje.

Menciona que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 Bis Fracción IX de la Ley de Atención Civil, el pasajero puede transportar como mínimo y sin cargo alguno, 15 a 25 kg de equipaje, según la capacidad de la aeronave, acatando en todo momento las indicaciones de la aerolínea en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen, así como dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan 10 kgs, cuyas dimensiones no sean mayores a 55 cm de largo, 40 cms de ancho y 25 cm de alto, siempre que su naturaleza o dimensiones, no afecten la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

En caso de exceso, de acuerdo con la capacidad disponible, la aerolínea tendrá derecho a solicitar pago adicional.

Cuando el pasajero decida viajar sin equipaje, la aerolínea podrá ofrecer en su beneficio tarifas preferenciales.

Profeco exhortó a los usuarios a hacer uso del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, con un horario de atención de 08:00 a 20:00 horas para denunciar cualquier anomalía que se esté registrando en la prestación del servicio.

