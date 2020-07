Proveedores mineros, afectados por inseguridad

“La afectación por parte de la seguridad para el gremio minero, si bien ha afectado en raras ocasiones directamente a una de las empresas, el mayor problema se encuentra en la línea de proveeduría, que es a quien más golpea el crimen”, explicó el director del Clúster Minero, Gerardo Durán.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Lo anterior al señalar que, según datos nacionales, México ocupa el segundo lugar en cuanto a inseguridad para el sector minero, sólo por debajo de Venezuela, a lo que precisa el representante del sector minero, en el estado, que los proveedores de insumos, de maquinaria o de comedores, son quienes se ven más afectados por la violencia.

“La seguridad sí ha mermado el tema de las inversiones, en particular en el estado de Chihuahua; no es un tema nuevo, es un tema que venimos tratando desde ya hace varios años y lo cierto es que es complicado”.

Sin embargo, a pesar de esta situación, el empresario del ramo de la extracción, puntualizó que las autoridades han brindado un gran apoyo en ese sector, tanto los elementos estatales como federales.

“Tanto la Policía federal como la Comisión Estatal de Seguridad han brindado muchísimo apoyo; afortunadamente en estos momentos no se ha presentado la necesidad de retomar ese apoyo, la verdad, pero es bueno que tengamos la referencia de años anteriores”.

En cuanto a este rubro, durante este año, el titular del clúster informa que no se han realizado aún los parámetros para conocer las estadísticas precisas, pues ellos lo miden a través de encuestas a sus miembros, las cuales se realizan en octubre.

“Nosotros generamos una encuesta anual acerca de la situación de la violencia en los sectores donde se practica la minería; también hemos trabajado con el gobierno federal, sobre todo con la Subsecretaría de Minería, en los acercamientos por el tema de seguridad, pero la verdad es que ahorita no me gustaría dar una postura sin contar con los datos precisos”.

No obstante, Gerardo Durán explica que a pesar de que el clúster no tenga conocimiento puntual de alguna empresa que pase por problemas de seguridad, no se ciega a que esto pueda pasar y que sea una realidad que vivan trabajadores, socios, proveedores y dueños de empresas mineras.

Te recomendamos:

Ráfagas --Regresa la fiscal de hierro --Se renueva el tricolor, viene Alito --Recrudecerán restricciones por Covid

Local Será virtual examen de admisión a UACh

Local En riesgo de cierre 50 nuevas empresas, si cambia semáforo a rojo