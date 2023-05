¿Puedo tramitar una tarjeta de crédito si estoy en Buró?

¿Estas en la "Lista Negra" del Buró de Crédito pero te urge tramitar una tarjeta para administrar tus finanzas de una mejor manera? Aunque quizá hayas escuchado que un historial crediticio desfavorable te impide obtener una tarjeta de crédito, esto no es del todo cierto, y en México existen algunas instituciones bancarias que te permiten obtener el plástico aún si tienes un expediente negativo.

El mundo de las finanzas está lleno de mitos y uno de ellos que muy posiblemente tomes por cierto, es el que no puedes sacar una tarjeta mientras aparezcas en Buró de Crédito. El origen de este rumor posiblemente radica en el hecho de que casi todos los bancos revisan tu historial crediticio antes de otorgarte el plástico; no obstante, lo que muchos no saben es que existen ciertas instituciones donde éste último paso no es requisito para adquirir tu tarjeta de crédito.

¿Cuáles tarjetas puedes obtener sin que revisen tu historial crediticio?

Tarjeta de crédito BanCoppel

Mediante la tarjeta de crédito BanCoppel puedes disponer de efectivo a través de las sucursales de esta institución o en cajeros automáticos como Afieme y Scotiabank , éstos últimos con el pago de una pequeña comisión. La mayor ventaja es que BanCoppel no revisa tu estado en el Buró de Crédito, por lo cual, si tienes un score en rojo o no cuentas con un historial crediticio, podrás obtenerla fácilmente cumpliendo con los siguientes requisitos:

Tener más de 18 años

Identificación oficial vigente con fotografía

vigente con fotografía Comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses)

(no mayor a 3 meses) Comprobante de ingresos (opcional)

Algunas instituciones no revisan tu estado en el Buró de Crédito, por lo que si tienes un score en rojo o no cuentas con un historial crediticio aún puedes obtener tu tarjeta. Foto: Archivo | OEM

Tarjeta Nano

La tarjeta Nano te permite iniciar o reparar tu historial crediticio al hacer un pago único inicial de 450 pesos más IVA, con la ventaja de ser aceptada en establecimientos físicos o virtuales, en México y el extranjero, te brinda además la posibilidad de aumentar línea de crédito por buen uso después de tres meses de obtenerla. Los requisitos para obtenerla son:

Ser mayor de edad

INE vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

(CURP) RFC con homoclave

Smartphone con Android 6.0 o posterior; y/o IOS 11.0 o posterior.

Stori Construye de MasterCard

En el caso de esta tarjeta de MasterCard, puedes tramitarla sin comprobante de ingresos y cuenta con beneficios como la aceptación internacional y el acceso a más de seis mil 200 cajeros automáticos en México. También puedes realizar todos los movimientos de tu tarjeta a través de una aplicación. Los requisitos para sacarla son:

Tener más de 18 años

INE vigente

Comprobante de domicilio (con antigüedad de no más de 3 meses)

(con antigüedad de no más de 3 meses) Depósito en garantía de entre mil y 5 mil pesos

Tarjeta Vexi Carnet American Express

Esta tarjeta te da la oportunidad de decir “borrón y cuenta nueva” a tu historial de crédito, no te cobra anualidad y tiene un programa en que puedes aumentar tu línea de crédito y disminuir la tasa de interés si usas de manera adecuada tu tarjeta y no comienzas a endeudarte. Para obtenerla deberás contar con lo siguiente:

Ser mayor de edad

Percibir ingresos comprobables de de mínimo 5 mil pesos.

Tener una cuenta activa de Facebook

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer mi nombre del Buró de Crédito?

De acuerdo con Wolfang Erhardt, vocero nacional de Buró de Crédito, la forma más fácil de saber cuándo va a desaparecer la información negativa sobre tus créditos si ya pagaste, es consultando tu Reporte de Buró de crédito, el cual puedes revisar cada 12 meses sin costo.

Si tienes mal historial de crédito porque todavía no pagas tus deudas y quieres volver a ser sujeto de crédito, puedes esperar a que se elimine tu información (salir sin pagar).

Se trata de simplemente esperar a que las sociedades de información crediticia, es decir Buró de Crédito y Círculo de Crédito, eliminen los registros de tus créditos vencidos acorde a lo establecido por la ley para regular las sociedades de información crediticia y por las reglas generales emitidas por Banco de México.

La ley para regular las sociedades de información crediticia dice textualmente que; “En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible, así como las claves de prevención que les correspondan las sociedades, deberán eliminarlas del historial crediticio del cliente correspondiente después de 72 meses de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial”.

La forma más fácil de saber cuándo va a desaparecer la información negativa sobre tus créditos si ya pagaste es consultando tu Reporte de Buró de Crédito. Foto: Pixabay

Esto quiere decir que la información sobre créditos vencidos que registra el Buró de Crédito debe eliminarse en un plazo no mayor de seis años a partir de que se registró el primer atraso.

Sin embargo, en las reglas generales emitidas por Banco de México ya se establecen parámetros más específicos y tiempos de acuerdo con los montos

¿Qué puedo hacer para no estar en Buró de Crédito?

Algunas recomendaciones para mantener un buen historial crediticio y no caer en Buró de Crédito son las siguientes:

Evitar compras extemporáneas ; identificar los ingresos recibidos proporciona una vista general de las entradas del cliente de forma mensual, quincenal o semanal

; identificar los ingresos recibidos proporciona una vista general de las entradas del cliente de forma mensual, quincenal o semanal Controlar las deudas que superen la capacidad de pago

Revisar con compromiso el estado de cuenta

Realizar el pago de las obligaciones crediticias

Cancelar correctamente los productos financieros

