Reabre el 20% de los "no esenciales"

Cerca de 20% de los comercios catalogados como no esenciales reabrieron sus puertas este inicio de mes en la ciudad de Chihuahua, pese a que según el giro del negocio no corresponde el regreso escalonado a la nueva normalidad.

Con la apertura de algunos sectores económicos en la ciudad, como lo son el automotriz, aeroespacial y construcción, ayer 1 de junio la ciudad de Chihuahua registró mayor afluencia de población en las calles, por lo que algunos comerciantes vieron la oportunidad de reabrir sus negocios.

Lo anterior pese a que el retorno a la actividad comercial sólo se permitió para los sectores esenciales, conforme a los semáforos de reapertura económica de la entidad y del Gobierno Federal.

A través de un recorrido efectuado por El Heraldo de Chihuahua se constató que 2 de cada 10 comercios no esenciales ofrecieron servicio al público en un intento por incorporarse a la nueva normalidad.

Tal es el caso de los negocios dedicados a la venta de pinturas, tiendas de ropa, florerías, de venta de material para la construcción, electrónica, soldadura, mueblerías, carpinterías y sex shop, ubicados tanto en la zona sur como en la zona norte de la capital de la entidad.

Ante la situación que se presentó ayer, las autoridades de Gobierno realizaron diversos recorridos por la ciudad para clausurar aquellos negocios no esenciales, tal es el caso como los pequeños locales ubicados en la calle 31 y avenida Benito Juárez, en la zona Centro de la ciudad, donde agentes de la Comisión Estatal de Seguridad permanecieron en el lugar hasta que los locatarios cerraron los comercios.

Cabe resaltar que personal del Ayuntamiento continuó con las labores de sanitización en las zonas más concurridas de la ciudad ante el regreso de algunos chihuahuenses a sus lugares de trabajo.

SÓLO LA "LIBER" SIGUE CERRADA

Con el inicio de la “nueva normalidad”, los negocios del primer cuadro de la ciudad comenzaron aperturar sus puertas para sus clientes, pese a que son no considerados esenciales, según se logró detectar en un recorrido por el Centro de la ciudad, donde más del 65% de los establecimientos ya iniciaron labores.

Los negocios de la calle Libertad sí mantienen una serie de restricciones para no volver a operar hasta que las autoridades así lo indiquen, por lo que sólo aquéllos considerados esenciales, como es comida, servicios y otros giros prioritarios, sí pueden continuar trabajando, mientras que aquéllos como venta de calzado, ropa, artículos y joyerías deben seguir suspendidos hasta nuevo aviso.

Por la calle Cuarta, Niños Héroes, Progreso, Julián Carrillo y otros aledaños al Centro de la ciudad se encuentran abiertos casi en su totalidad, pues algunos lugares para comer como fondas o restaurantes, ya incluso permiten que los clientes puedan permanecer al interior, a pesar de que eso no se ha considerado aún para los negocios dedicados a la venta de alimentos.

Puestos de comida, venta de zapatos, frutas, verduras, ropa, cintos, cigarros, importaciones y hasta peluquerías, son algunos de los negocios del primer cuadro quienes el día de ayer se sumaron a la reapertura, pese a que algunos de ellos no estaban considerados en el semáforo de apertura que ha dictado la autoridad.

La movilidad en la zona Centro sigue incrementando, ahora más que algunos negocios, maquilas y demás empresas han decidido regresar a operar, ya que a partir del 1 de junio se definió iniciar con las labores de reapertura pese a que los contagios del Covid-19 siguen a la alza en el estado, así como en la mayor parte del país.

Algunos negocios que se encuentran sobre la avenida Ocampo, Libertad y Aldama, que son considerados como no esenciales, siguen cerrados y algunos de ellos permanecen con los logos de cierre que colocó el Gobierno municipal para pedir que no reactivaran sus negocios hasta un nuevo aviso.

Aunado a la concentración de personas en el primer cuadro de la ciudad por estos negocios que permanecen o acaban de abrir sus puertas, se suma a la concentración que ya había existido principalmente en bancos, tiendas de conveniencia y algunas dependencias de Gobierno como es la Secretaría del Bienestar.

REABREN EN PARRAL CON RELAJAMIENTO SOBRE PROTOCOLOS DE SANIDAD

AÚN cuando todavía no está permitida la apertura de los comercios no esenciales de acuerdo con la semaforización del Gobierno, alrededor de 30 tiendas del Centro Histórico que permanecían en el cese de labores por la pandemia, ya están abiertas. Sin embargo, algunas de ellas no están respetando las recomendaciones de salud ante la contingencia, tales son como el uso del cubrebocas y la sana distancia, entre otros. Además, se vio un relajamiento entre los transeúntes, ya que eran más los que salieron a la calle y donde incluso se vieron niños.

El día de ayer primero de junio fue notoria la actividad comercial en el Centro de la ciudad, tal pareciera que ya se levantó la restricción de que el comercio puede abrir sus negocios considerados de los no esenciales, alrededor de 30 negocios del Centro de las calles Mercaderes, Coronado y Jesús García, como lo son tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de regalos y celulares principalmente se vieron abiertos, incluso hasta uno de los restaurantes de un centro comercial ya estaba permitiendo la entrada a comensales para consumir los alimentos dentro del local y no para llevar.

Durante el recorrido por este sector de la ciudad fue notoria la afluencia de personas caminando por las calles y se intensificó el tráfico vehicular, algunas de ellas no transitaban con cubrebocas, sin embargo la mayor parte de la población lo traía puesto; en tiendas de ropa y de calzado no se respetó la sana distancia, ya que empleados no llevaban un control de los clientes que entraban al local y no se respetó la sana distancia en la mayoría de ellos. Algunos de los locales comerciales ya se están preparando en la colocación de señalamientos para que la gente respete la sana distancia, sin embargo también tenían abierto al público.

María Franco, una de las comerciantes que aún tiene cerrada su negociación indicó aún hay tiendas que están respetando las indicaciones de sanidad de no abrir todavía sus negocios, ya que se encuentra en semáforo rojo; comentó, sin embargo, que desde ayer sí se vio un aumento de comercios que abrieron sumándose a las tiendas que no dejaron de cerrar durante la contingencia, como tiendas de ropa, calzado, jugueterías, regalos y celulares fueron de los principales rubros que ya estaban vendiendo al público sin respetar las disposiciones del Gobierno de que aún no es factible abrir debido a la semaforización.

Por su parte el presidente de la Canaco, Rodolfo Chávez, señaló que aún no se ha dado luz verde para poder abrir estos negocios considerados no esenciales; dijo que hasta el momento sólo los sectores de la construcción, la minería, automovilístico y cervecero pueden abrir sus actividades económicas; dijo que en Parral se está en semáforo rojo y no entra la mayor parte del comercio para que ya hayan abierto, ya es responsabilidad de cada negocio si abre al público ya que muchos no están haciendo caso a las indicaciones sanitarias.

Señaló el presidente que la cámara de comercio cuenta con alrededor de 400 socios de los cuales la mayoría no han abierto y seguido con las indicaciones, otros por el giro que tienen de ser esenciales han estado abriendo según lo permita la actividad, sin embargo hizo un llamado a que los comerciantes tomen conciencia sobre la salud de todos y seguir con las indicaciones de las autoridades.

Con la colaboración de: Adriana Saucedo | Ricardo Holguín | Javier Cruz

