Reabrirán mañana los negocios en El Paso

EL PASO, Texas.- Los negocios podrán abrir sus puertas a partir de las 00:01 horas del viernes 1 de mayo, de acuerdo con las órdenes ejecutivas del gobernador Abbot emitidas el 27 de abril, que piden reabrir la economía de Texas, aun y cuando el último reporte de Covid-19 fueron 14 muertos por coronavirus y 857 infectados, en su mayoría jóvenes de entre 20, 30 y 40 años de edad.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Los negocios no esenciales que abran al público deberán de seguir los lineamientos de seguridad de salud que se establecieron para para bajar la curva de contagios, como son distanciamiento social, no saludos de mano, uso de cubrebocas e higiene adecuada.

La última cifra de Covid-19 por parte de las autoridades de salud en la ciudad fue de dos muertes más, lo que suman 14 en total los decesos por el virus, 28 nuevos casos, elevando el total a 857 casos positivos de coronavirus, 454 son mujeres y 403 hombres, 32 están hospitalizados y de éstos 19 permanecen en Terapia Intensiva (ICU, por sus siglas en inglés).

Los funcionarios de la ciudad y del Condado están en proceso de enmendar la directiva de emergencia local actual en respuesta a las órdenes ejecutivas del gobernador Abott, emitidas el pasado 27 de abril que solicitan reabrir la economía de Texas, la directiva enmendada entrará en vigencia el viernes 1 de mayo a las 00:01 a.m. y comenzará a reabrir la economía de manera gradual.

"Continuaremos con la atención a las necesidades de salud pública de nuestra comunidad, mientras cumplimos con la última orden ejecutiva del gobernador para reabrir Texas, éste es un acto de equilibrio imperfecto entre nuestra salud y nuestra economía para volver a abrir por completo, debemos de cumplir con el distanciamiento social y quedarnos en casa como sea posible, señaló el alcalde Dee Margo.

De acuerdo con las recomendaciones estatales y nacionales, se recomienda a los habitantes de El Paso que se queden en casa lo más posible y que mantengan el distanciamiento social, una higiene adecuada y el uso de cubiertas faciales.

Las reuniones sociales permanecen prohibidas, las personas mayores de 65 años o más o consideradas parte de una población vulnerable se les solicita continúen en su hogar y limiten el contacto a con personas ajenas a su hogar inmediato.

Las empresas esenciales y las de Retail to Go (sólo para llevar) podrán continuar en operación bajo los lineamientos de salud.

Se permitirá la apertura de negocios adicionales, incluidos restaurantes, tiendas minoristas, centros comerciales y cines, con las siguientes restricciones, podrán operar al 25% de su ocupación total listada únicamente, se requerirán cubrebocas para todos los empleados mientras trabajan en negocios, esenciales, no esenciales y Retail-to- Go, incluyendo los negocios recientemente abiertos.

Se abrirán campos de golf y canchas de tenis privadas y se permitirá la pesca con los protocolos de seguridad, los parques de la ciudadanía permanecerán cerrados excepto por senderos designados para caminar.

También los parques infantiles, las canchas de tenis y de baloncesto permanecerán cerrados, así como las bibliotecas públicas y los museos.

TRABAJADORES EN EL PASO SE NIEGAN A REGRESAR A TRABAJAR POR MIEDO AL CONTAGIO DE COVID-19

Trabajadores de esta localidad no vieron con agrado la idea de reabrir los negocios que sugirió el gobernador del estado de Texas Greg Abbott, quien anunció el pasado lunes con el objetivo de recomenzar la economía en una primera fase.

Greg Abbott anunció el lunes que permitiría que la orden de permanencia en casa expire el 30 de abril, momento en el que Texas comenzará la fase uno de su pan de reapertura, todas las tiendas minoristas, restaurantes, cines y centros comerciales podrán reabrir el 1 de mayo, siempre que la ocupación sea del 25%.

Sin embargo para los paseños no fue nada de su agrado la propuesta del gobernador, ya que alegan que en El Paso los casos positivos ya casi llegan a 900 y las muertes cada día se suman más por motivos del Covid-19.

Alberto, que trabaja en una empresa de mercadotecnia dijo que si es bueno que se reabran los negocios ya que eso empieza a mover la economía y puede evitar que algunos pequeños negocios quiebren y los trabajadores se queden sin trabajo pero del lado de la salud piensa que no están listos aún.

"Desde el lado económico, esta bien comenzar a mover la economía y evitar que pequeños negocios quiebren y mucha gente se quede sin trabajo, desde el lado social y de salud, pienso que no estamos listos aun. Los contagios siguen en El Paso y hemos alcanzado una alza en el incremento de casos diarios, no es el momento más seguro ni indicado para levantar la ordenanza", señaló Alberto Mercadólogo.

Alberto que trabaja en medios de comunicación, sostuvo una reunión de trabajo en línea donde aun no les especificaron una fecha de regreso al trabajo, sin embargo dijo que si la compañía le pidiera que regresara uniera hacer lo ya que a los clientes pueden tenderlos por videoconferencia, pero se opone a un e compañías con un numero mas grande de trabajadores regresen.

"Si mi compañia me pide regresar si regresaría, en la oficina somos un numero pequeño de empleados y no estamos en contacto directo con empleados. Podemos seguir comunicandonos con el cliente mediante vídeo conferencias por teléfono, pero no estoy de acuerdo que otras empresas con un numero muy grande de empleados regresen ya que la posibilidad de contagio es mucho mayor", manifestó Alberto.

Georgina que trabaja en una tienda departamental la decisión del gobernador Grag Abbott le provocó una ataque de ansiedad ya que su trabajo es atender al cliente de manera directa, cara a cara y el producto que maneja es primer orden en vestimenta.

"Ayer me quizo dar un ataque de ansiedad cuando supe la decisión del gobernador, de solo pensarlo me faltó el aire de verdad, es que no no estamos listos. Ejemplo, estoy con mi niña y aquí hay mas de 800 casos aproximadamente de contagiados y de ellos es el 50% de recuperados hasta el día de hoy, por lo que no estoy de acuerdo que en que se abran negocios aquí porque sigue estando el riesgo de contagio por lo menos al 50 por ciento", dijo molesta Georgina que en su trabajo atendía a clientes directamente.

Para los trabajadores de El Paso, hay más de 850 contagiados y ni 300 de ellos se han recuperado, por lo que de que ni tan solo el 40 por ciento están curados, por lo que califican de suicidio o asesinato al gobierno estatal.

PIDEN A CIUDADANOS JUARENSES NO VISITAR NEGOCIOS EN EL PASO

La apertura de negocios en El Paso, Texas, representa para Ciudad Juárez un reto e incluso una amenaza en cuestión de salud, por lo cual autoridades locales urgieron a los ciudadanos a no cruzar la frontera para visitar las tiendas del vecino país.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte, informó que suman 398 casos confirmados de Covid-19 en el estado, de los cuales 259 pertenecen a Ciudad Juárez.

Aunque la cifra presentada aquí por coronavirus es menor a la de El Paso, Texas, insistió en que los ciudadanos deben de quedarse en casa.

“Que abra el comercio en la frontera significa un reto a la conciencia de quienes viven en la frontera y no porque abran allá vamos a ir, a El Paso; debemos de quedarnos de este lado y evitar cruzar”, comentó.

Valenzuela recordó a la población que Ciudad Juárez entró a la epidemia del Covid-19 un mes después, por lo cual no se deben de adoptar las mismas conductas que El Paso, Texas.

“Si usted ahora que abran El Paso se va para allá le va echar gasolina al fuego que tenemos en Juárez y entonces olvídense de la línea punteada, la vamos a superar. Sí es un llamado a la gente de no cruzar a menos que dependa de eso la vida de alguien porque si es muy grave relajemos las medidas y porque abran las tiendas nos vayamos a El Paso”, agregó.

De acuerdo con las cifras presentadas ayer por la Secretaría de Salud, en Chihuahua suman ya 398 casos confirmados de coronavirus, de éstos 259 pertenecen a Ciudad Juárez, 103 a la ciudad de Chihuahua, 6 Bachíniva, 3 Cuauhtémoc, 4 Guachochi, 4 a Delicias, 4 Hidalgo del Parral, 2 Namiquipa y 2 Meoqui, así como Julimes, Camargo, Saucillo, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Guerrero, Bocoyna, Madera, Buenaventura y Ojinaga con un caso cada uno.

De los pacientes confirmados, 39.95% se encuentra hospitalizado, es decir, 159 casos; el 32.91% mantiene un tratamiento ambulatorio 131 casos, mientras que 8.28% ya registró alta sanitaria (33 casos).

En cuanto a los 75 fallecimientos confirmados por la prueba de PCR, 64 corresponden a Ciudad Juárez, 8 a la ciudad de Chihuahua, 1 a Cuauhtémoc, 1 a Guadalupe, y 1 a Ascensión, de acuerdo con su lugar de residencia.

Valenzuela Zorrilla insistió en que Chihuahua se encuentra en la fase más importante de la pandemia e instó a la ciudadanía a no confiarse.

“Recordemos que la estadística se refiere a casos confirmados por pruebas PCR, pero no serían todos los casos que puede haber en el estado, de acuerdo con la proyección debe haber más, para que no se confíen y no crean que ya se puede salir de casa”, insistió Valenzuela Zorrilla.

Te recomendamos: Ráfagas --Toma respiro sector salud --Agiliza Luis Aguilar mesas regionales --Fermín vs el PAN

Local Tiene trabajo remunerado el 46% de chihuahuenses