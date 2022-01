Rebasará el dólar los 22 pesos en los próximos días, advierte analista

En estos día el dólar rebasará la barrera de los 22 pesos, debido a la tensión de un conflicto político entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos (EU), aunado al posible aumento de las tasas de interés en el país norteamericano, indicó el analista financiero, Raúl Aragón Loya.

Derivado de la presión que hay en la zona este-oriente del mundo, con el riesgo inminente de una invasión de Rusia a Ucrania, alertó a los inversionistas, que ante escenarios como este de inmediato buscan refugiarse en mercados financieros seguros como el dólar, porque es una moneda muy estable aún en tiempos de crisis, expuso.

“Por simple ley de oferta y demanda empujan el valor del dólar hacia arriba, y se ven más afectadas, obviamente, frente al dólar las monedas emergentes como el peso mexicano, y por eso es que parece una depreciación del peso frente al dólar, pero en realidad, es un fortalecimiento del dólar frente al peso”, describió.

Sin embargo, observó que casi siempre se trata de movimientos mixtos, pues todas las monedas permanentemente pierden y ganan valor, unas frente a otras, y se compensan.

Raúl Loya agregó que a este contexto se suma la probable alza de la tasa de interés el vecino país norteamericano, que en diciembre pasado cerró en de 0 a 0.25 por ciento.

“Ahorita hay una reunión del FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, en su Banco Central, y por toda esta tensión y por las cuestiones inflacionarias que tiene el mercado norteamericano, la mayoría de los analistas coincidimos en qué va a subir la tasa de interés en dólares”, explicó.

Señaló que eso hará todavía más atractivo el dólar frente a otras monedas, como la mexicana, ya que originará que los inversionistas trasladen sus activos a un tipo de cambio más sólido, seguro y con mejores rendimientos.

Advirtió que la volatilidad que comenzó esta semana se mantendrá durante uno y dos meses, en lo que Rusia y Ucrania avancen en las negociaciones diplomáticas.

“Pero están muy amarrados, Rusia no quiere ceder, está molesta porque la OTÁN ha avanzado mucho, anexandose países que antes formaban parte de la Unión Soviética, y ella quiere ‘jalar más agua para su molino’, al igual que Estados Unidos y occidente en general y la propia OTÁN”, expuso.

Añadió que “todo el tema está en que Rusia está aumentando sus fuerzas militares en la frontera con Ucrania, y tiene a todo mundo nervioso”.

Este martes también se dio a conocer que EU tenía listos a 8 mil 500 soldados para desplegarlos en Europa, en caso de una crisis bélica en Ucrania.

“En periodos de volatilidad muy extremos, es pensable que el dólar se desplace fácilmente 1, 2 o hasta 3 pesos, si sube demasiado. Ahorita todavía no hay elementos para poder determinar hasta dónde se vaya a ir, pero a mí no me extrañaría nada, por ejemplo, que alcance la barrera de los 22 pesos, próximamente en un período muy corto, en 2 días”, detalló.

Finalmente, recomendó tener calma y no hacer movimientos referentes a la compra de dólares: “ahorita es mal negocio, las compras se hacen antes de que empiezan los jaloneos, si ahorita por nerviosismo se compran dólares, al rato pasa el estrés, baja el tipo de cambio y terminan perdiendo dinero”.