¡Ten cuidado! Estas son las recomendaciones del Infonavit para detectar a falsos gestores

Es importante saber que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no ofrece dinero en efectivo, no cobra por trámites gratuitos, no cobra por registrarse o precalificarse, y no realiza desalojos.

Con el objetivo de proteger a los derechohabientes de fraudes o malas prácticas que pongan en riesgo su patrimonio, el Infonavit desmitifica información errónea difundida por los falsos gestores o “coyotes”, para engañar a las personas.

El Infonavit no ofrece dinero en efectivo: Si alguien te promete entregar tu ahorro del Infonavit a cambio de una comisión, ¡cuidado! El Instituto nunca entregará tu dinero en efectivo. Solo puedes acceder a tu ahorro al solicitar un crédito o al momento de tu retiro.

No cobra por trámites gratuitos: Hay personas que se hacen pasar por empleados del Infonavit y te piden dinero por servicios que son gratuitos y que no requieren intermediarios. Todos los trámites son gratuitos.

No te cobra por registrarte o precalificarte: Si te prometen ayuda para registrarte en Mi Cuenta Infonavit o a precalificarte a cambio de dinero, es un fraude. Estos procesos son gratuitos y puedes realizarlos directamente en la plataforma oficial.

No realiza desalojos: Si recibes una llamada o mensaje con esta amenaza, acude al Centro de Servicio más cercano para conocer la situación de tu crédito.

Los riesgos de confiar en defraudadores son: Pagar por servicios gratuitos, pues estarías entregando tu dinero por algo que obtienes sin costo. Perder tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda: Podrías ser víctima de robo de tu patrimonio.

Aparte, Créditos fraudulentos a tu nombre: Existe el riesgo de que alguien más solicite un crédito usando tu información. Y mal uso de tus datos personales: Al proporcionar tus datos a estas personas, podrías ser víctima de robo de identidad o de otros fraudes.

Si detectas cualquier intento de fraude o engaño relacionado con el Instituto, es vital que lo reportes de inmediato para protegerte y ayudar a prevenir que otras personas sufran lo mismo. Puedes denunciar a través de: www.infonavit.org.mx, envía un correo a denuncias@infonavit.org.mx, o llama a Infonatel al 800 008 39 00.

Es importante tener presente que todos los trámites en Infonavit son gratuitos y se realizan en línea, sin intermediarios. No permitas que nadie más maneje tu Mi Cuenta Infonavit, para proteger tu ahorro y datos personales.