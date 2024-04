Reducen empleos en maquilas; hay más de guardias de seguridad

"La demanda de trabajo está muy baja, de cincuenta personas para arriba es lo que nos requerían, ahora diez personas diarias", informó el reclutador Adrián Sandoval Galván.

En el recorrido realizado por el Heraldo de Juárez en el Monumento a Benito Juárez se observó una reducción de módulos de empleo para empresas maquiladoras, en su mayoría son para guardia de seguridad.

"El trabajo ha bajado mucho, esperemos que esto mejore porque es para beneficio para todos los juarenses", indicó.

"Realmente ahorita, la demanda de trabajo está muy baja, en otros años contábamos con más trabajo, con las fuentes de trabajo, ahorita, varias plantas están detenidas, no nos han pedido vacantes, no hay muchas agencias", agregó.

Dijo que le prestan el servicio a solamente 3 plantas maquiladoras y anteriormente les requerían empleados de 24 empresas.

"Cayó el trabajo muy fuerte", enfatizó.

Por su parte, el reclutador Carlos Medina destacó que se ha reducido más el número de vacantes, ya que anteriormente les requerían personal 8 empresas y ahora solo 2.

"Disminuyó un poquito más, por ejemplo, nosotros traíamos 8 plantas y ahora solo 2, no hay tantas vacantes como antes", dijo.

"Antes nos pedían para los tres turnos, ahora nada más diez para el primero y a veces en toda la semana no nos piden nada". "Nada más dos y no siempre nos piden gente, dicen que porque la gente está llegando directamente a la planta, pero no sabría decir".

Destacó que en los mejores tiempos de contratación de personal para la industria les solicitaban sesenta personas por día.

"Anda mucha gente desempleada y las plantas no los están agarrando porque no han durado más de 3, 4 meses trabajando o porque traen algún problema con el SAT".

