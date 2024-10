Reforma judicial mantiene en pausa nuevas inversiones en el estado y el país: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Construcción (Canacintra) Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, afirmó que el proceso de selección para jueces y magistrados y en general la reforma judicial, pausó nuevas las inversiones a nivel entidad y país, principalmente por Estados Unidos, principal socio.

Señaló que aunque las inversiones que ya estaban acordadas, continúan en marcha, las nuevas negociaciones se han frenado, debido a que los inversionistas esperan un panorama más claro en México, lo que dijo, podría extenderse hasta finales de 2025.

Señaló que no es de extrañar que la reforma judicial genere incertidumbre, aunque no se presenta en todos los sectores. "Por ejemplo, las inversiones europeas se mantienen estables, ya que probablemente les cause menos ruido", el tema de la reforma judicial.

"En las inversiones americanas, que son nuestro principal socio comercial, sí hay un poco más de cautela, combinado con el proceso electoral que llevan en Estados Unidos".

El líder de la Industria de la Construcción en Chihuahua, agregó: "Lo que nosotros vemos, es que un cambio a nivel país, siempre genera temor", y se espera que una vez que se aclare más el panorama, de decisiones importantes de largo plazo.

"Es lógico que muchos sectores económicos, estarán esperando para hacer inversiones hasta que no se acomoden las reglas del país", afirmó. El problema, expuso, es que el acomodo de reglas puede llevar meses.

"No es algo que se vaya a resolver en dos semanas; ni siquiera con la ley misma, sino (depende) de cómo va a ser la selección, quiénes llegan, cómo empiezan a tomar decisiones. Hasta que no sepamos eso, no vamos a saber qué rumbo está viviendo el país".

De igual manera, expresó que existen muchas dudas sobre el procedimiento para la elección de jueces y magistrados, pues existe temor de que la buena intención de mejorarlo, terminé en un esquema manipulado por el Legislativo

Señaló que se entiende que el criterio de selección, será con base en el Comité de Selección y la votación, y señaló que sería muy positivo que dicho comité sea provisional, y fuera constituido por académicos o profesionistas independientes, para evitar criterios políticos.

Añadió que hasta el momento, persisten muchas dudas sobre cómo se va a poder llegar a un camino de participación y democracia.

Consideró que será poco tiempo para decidir a quién se elige o no se elige, pues existen muchas dudas en cuanto al proceso en sí.

"Hay que ir viendo cómo se van acomodando las cosas; al final lo que debe importar es que haya justicia, eficiente y objetiva".