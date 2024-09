Reforma Judicial no afectará flujo de inversión extranjera: Ebrard

El futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el flujo de inversiones extranjeras en México no se verá afectado por la reforma al Poder Judicial, contrario a lo que dicen las cámaras empresariales y las calificadoras.

"Hay quienes no les gusta la reforma y señalan que podría generar problemas en los capitales extranjeros. No veo por qué esta vaya a interferir con el flujo de inversiones. Este año, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, por lo que la estructura no cambiará", explicó Ebrard tras su participación en el evento Unlocked Al.

El exsecretario de Relaciones Exteriores explicó que las inversiones en el país están protegidas por leyes y tratados internacionales, y que ninguna disposición de la reforma al Poder Judicial pone en riesgo el cumplimiento de alguna inversión.

"No hay ninguna disposición en la reforma que pueda poner en riesgo una inversión. México tiene firmados tratados internacionales y las inversiones son legítimas, entonces yo no veo ninguna razón".

Durante la madrugada del miércoles, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial con la que los jueces y magistrados podrán ser elegidos mediante voto popular.

La iniciativa, que se aprobó con 86 votos a favor y 41 en contra, será turnada a los congresos estatales para su eventual discusión y promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Previo a su aprobación, cámaras empresariales aseguran que la reforma podría frenar y congelar inversiones debido a la incertidumbre jurídica.

Sobre esto, Ebrard, quien entrará como secretario de Economía el primero de octubre, enfatizó que, por el contrario, espera un aumento en la inversión en México en los próximos años, pues ya se ha reunido con empresarios extranjeros que ratificaron sus inversiones en el país.

"Proyectos en aeronáutica, automotriz y en varias industrias me ratificaron que aquí van a estar y que van a seguir invirtiendo, y esto es porque ellos quieren ser más competitivos y necesitan de México", finalizó.