Reiniciarán actividad cervecera a mitad de mes

En los pocos expendios que aún cuentan con abasto de cerveza, las filas se extienden de manera considerable, con los ciudadanos que quieren comprar algo de lo poco que aún queda de las reservas de los expendios de la ciudad.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Tal es el caso del local que se ubica en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Lucha Obrera, en donde las filas llegaron a superar los 10 clientes en espera de adquirir las bebidas alcohólicas que les fuera posible comprar.

“Como medida de sanidad, no estamos permitiendo que entren los clientes al local, sólo los atendemos por ventanilla, y no damos más de tres six packs por cliente, pero terminando todo el abasto yo creo que vamos a cerrar”.

Algunos de los locatarios que se manejan en las empresas de este giro puntualizan que los gastos básicos para estos locales están por encima de los 15 mil pesos, pues tan sólo en gastos de luz superan los 10 mil pesos.

“Los que rentaban los expendios fueron los primeros en cerrar, los que somos dueños del local hemos buscado alguna alternativa, como la venta de papitas o licores, pero la verdad es que no nos da lo mismo”, comentó Rodrigo, uno de los dueños de estos locales.

En cuanto al abasto de cerveza, en la ciudad se registra cerca de un 90% de escasez, ya no sólo en expendios o vinos y licores, pues también en supermercados y tiendas de conveniencia es un problema el conseguir las bebidas.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apuntó en entrevista para medios nacionales que prevé que para mediados de este mes la industria cervecera del país reinicie operaciones.

Esto ocasionará que el desabasto se detenga, pues algunos empleados puntualizan que las bodegas tienen una gran cantidad de abasto, pero se encuentran detenidos; además señaló el funcionario que los precios de esta bebida alcohólica comenzarán a bajar.

Te recomendamos: Ráfagas --Ahora a rescatar al turismo --Envía alcaldesa duro mensaje --Piden a SS seriedad en estadísticas

Finanzas Apoyará Heineken a 50 mil meseros