Renueva Canaco su consejo directivo

Mañana martes 11 de febrero se efectuará la elección del próximo Consejo 2020-2021, en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de Chihuahua, donde contienden las platillas lideradas por Moisés Arévalo Mariñelarena y Edibray Gómez, que busca la reelección.

La planilla “Unidad y Transparencia” está encabezada por el contador Moisés Arévalo Mariñelarena, integrada por 12 miembros de la cámara, misma que quedó registrada el pasado 31 de enero, aunque no han sido notificados de manera oficial, puesto que solicitaron un documento que lo avale el cual no han conseguido, según declaró él mismo, pero considera que al haber hecho el registro en tiempo y formal, esto no representa una problemática.

Quien es catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración considera que este puesto es una oportunidad para crear realmente una representación clara de la cámara, ante los tres órdenes de Gobierno, en primera instancia, para con ello ser coadyuvantes al desarrollo de la entidad, participando con las personas que están dirigiendo los destinos del municipio, estado y país.

Dos planillas fueron las que se inscribieron para contender en la elección del próximo consejo correspondiente al periodo 2020-2021, la otra es la de Edibray Gómez que gestionó en el periodo 2019-2020, y busca de nueva cuenta dirigir Canaco Chihuahua y darle continuidad a sus proyectos.

