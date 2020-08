Reportan Casinos pérdidas por 250 mdp

“Se nos han ido acumulando los pasivos y tarde que temprano van a tronar”: Aarón Santoyo

Los casinos de Chihuahua registran pérdidas por el orden de los 250 millones de pesos, viéndose afectado el 80% de los empleos que genera la industria del juego, informó Aarón Santoyo Escudero, representante del gremio en Chihuahua, quien resaltó que en estados como Jalisco y Colima ya permitieron la reapertura de dichos negocios cumpliendo ciertos protocolos.

“Ha habido pérdidas económicas y de empleos: podríamos estar hablando de $250 millones. Además, de las 2 mil 500 personas empleadas, el 80 por ciento se ha dado de baja o percibe un porcentaje de su ingreso”, explicó el entrevistado.

Cabe recordar que dichos establecimientos debieron cerrar sus puertas desde el pasado 23 de marzo, derivado de la pandemia por el Covid-19, por lo que ya casi cumplen cinco meses sin operar.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“De momento no ha habido cierres definitivos de casinos, pero nuestro panorama pesimista era en junio y ya estamos en agosto. La verdad no sabemos cómo le hemos hecho, ya es un tema de supervivencia”, manifestó Santoyo.

Asimismo, el representante de los casinos en el estado destacó que para poder mantener sus negocios, han recurrido a financiamientos bancarios a fin de liquidar nóminas y atender los gastos más importantes, pero eso sólo provoca incremento de deudas. “Se nos han ido acumulando los pasivos y tarde que temprano van a tronar”, advirtió.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

De igual manera, afirmó que como industria han desarrollado protocolos “muy precisos” para elevar en gran medida la seguridad en los establecimientos. “Por nuestro giro de negocio cuidamos varios aspectos, entonces es muy fácil establecer controles, ya que contamos con circuitos de video; aparte, siempre hemos cuidado los accesos. Con pandemia o sin pandemia siempre hemos sido un giro muy supervisado en todos los términos de seguridad, así que para nosotros establecer protocolos es relativamente sencillo”, dijo.

En este sentido, comunicó que las propuestas de reapertura que han realizado en este y otros estados tienen que ver con la reducción de horario y aforo, sumados a todos los protocolos de seguridad existentes, lo que fue aceptado en Jalisco y Colima. “Nuestra propuesta es esa, podemos abrir, tenemos las formas y estamos dispuestos a restringir la cantidad de personas y el horario”, recalcó.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Adelantó que esta semana tienen contempladas algunas reuniones con personal de Gobierno del Estado para plantear a detalle sus protocolos y reabrir en Chihuahua, a fin de que éstos sean analizados por las autoridades, ya que de acuerdo con Santoyo, el nivel de riesgo en casinos puede ser moderado-bajo, y no alto como actualmente están clasificados, lo que pretenden demostrar con todas las adecuaciones de ingeniería que ha hecho cada casino.

“Al no haber un manejo de los tiempos, eso ha generado más incertidumbre porque desconocemos cuánto tiempo más seguiremos con actividades suspendidas, ni siquiera el gobierno nos ha confirmado. El semáforo maneja colores, mas no tiempos. No sabemos si el amarillo llegue en una semana o en cuatro meses”, concluyó.

Cabe mencionar que son 18 los casinos autorizados ante la Secretaría de Gobernación en el estado de Chihuahua, los cuales generan 2 mil 500 empleos directos y 7 mil empleos de manera indirecta.





