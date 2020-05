Restringen herbicidas, se elevarán costos agrícolas

Tras el anuncio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de las restricciones en la compra de glifosato, herbicida que se utiliza en la gran mayoría de agroproductos de Chihuahua, el Consejo Estatal Agropecuario ha solicitado al Gobierno Federal que reconsidere esta decisión.

“Esto podría afectar entre un 5 o 10% en los costos de producción para los productores de Chihuahua, al ser uno de los principales herbicidas que se utilizan en la entidad; no hay una razón fundamentada para la prohibición de su uso, ya que no se ha demostrado que cause ninguna afectación”, comentó el presidente del consejo, Alfonso Lechuga.

Tras las restricciones, el Consejo de Agropecuarios envió una misiva al Dr. Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde manifiestan su preocupación por la restricción o prohibición de herbicidas a base de glifosato, ya que los colocaría en una desventaja para el control de malezas en la preparación del suelo.

“Hace dos semanas se avisó de la restricción. Enviamos unas cartas al secretario de la Semarnat para que no se diera esta prohibición de una manera unilateral”, explicó el presidente de la asociación, puntualizando que buscan sostener un diálogo para llegar a las mejores alternativas, así como conocer a fondo los argumentos que da la Semarnat para llevar a cabo la prohibición.

“Le solicitamos se permita la comercialización regulada, supervisada y controlada de los herbicidas a base de glifosato en México; el sector al que representamos siempre ha mostrado disponibilidad en atender el llamado a los aspectos que la secretaría realiza, estamos abiertos a recibir propuestas que nos garanticen continuar siendo competitivos”, expresa el documento.

“Hay muchos herbicidas en el mercado, pero el glifosato ha demostrado tener un mejor rendimiento y eficacia para eliminar la hierba no deseada que impide el crecimiento de las plantas de interés para la agricultura”, comentó el representante del sector, quien alerta de una pérdida de competitividad a causa de esta medida.

Dentro de la misiva, se reconoce que Chihuahua ocupa los primeros lugares en producción de maíz amarillo, algodón, alfalfa, manzana, nuez, avena, chile; además de producir frijol, sorgo y cebolla, entre otros, por lo que la prohibición afectará la producción de estos alimentos del sector primario.

