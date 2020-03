Reúne el Centro un 20% del comercio

“Si el Centro de la ciudad fuera un municipio independiente, seríamos el cuarto número más alto de establecimientos en el estado de Chihuahua”, explicó Joan Sarroca, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En el Centro de la ciudad existen un total de dos mil 400 unidades económicas, que son el 20% del comercio en toda la ciudad; Cocentro reúne a 200 de esas unidades para llevar a cabo trabajos conjuntos y mejorar la colaboración de los negocios de esa zona de la ciudad.

“Esta unidad comercial conforma aproximadamente el 20% de los negocios de la ciudad, así como el 7% a nivel estatal. Todavía somos un centro comercial muy importante dentro de la mancha urbana”.

Uno de los retos que ha enfrentado la asociación de los dependientes de negocios del Centro es la conformación de plazas comerciales, pues en sus inicios sólo existían dos, Plaza Galerías y Plaza Libertad. Con el paso de los años se han creado las más de 20 plazas alrededor de la ciudad, que generan una competencia directa con estos locales.

“Llevamos 30 años con la competencia de las plazas comerciales, la cual cada vez se hace más grande, y por eso es que tenemos que mejorar las labores dentro de la asociación, para buscar seguir siendo uno de los centros más grandes de todo el estado”.

30 AÑOS DE COCENTRO

Cocentro es una asociación que nació en noviembre de 1990, con el nombre de Comerciantes de la Plaza Libertad, forjando las bases para que en el año 2000 abriera sus puertas a lo que se conoce como la Asociación de Comerciantes del Centro de Chihuahua.

“Viendo la necesidad de que habían muchos propietarios de negocios que se querían asociar, y que no se encontraban propiamente sobre la calle Libertad, fue que se decidió abrir más espacios, hasta completar los 120 socios que somos hoy”.

Actualmente un total de 120 agremiados se encuentran dentro de esta organización, los cuales representan un total de 200 negocios de la ciudad; este grupo realiza sus reuniones cada miércoles, con una asistencia promedio de 25 a 30 miembros por sesión.

“En estas reuniones concentramos a un número considerable de socios, así como invitados a las mismas, así como personalidades públicas que hablan de temas relevantes para el Centro, como personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la directora de Comercio y Turismo de Chihuahua, entre otros”.

NEGOCIOS INFORMALES, COMPETENCIA DIRECTA

“El comercio ambulante ha existido dentro de la ciudad por muchos años, por ocasiones ha estado muy elevado. En los años 90 había mucho comercio ambulante, el cual se ponía enfrente de tu negocio, a vender lo mismo que tú”.

Sarroca Rey explica que una de las razones para la creación de esta asociación fueron los comerciantes informales, ya que al estar organizados generan una competencia directa, la cual indica que no es siempre una competencia leal, así como indicó que tan sólo este noviembre y diciembre pasado, hubo más de 350 comerciantes ambulantes en el Centro.

“El principal objetivo de la asociación era generar un contrapeso para estas personas, que ejercen una profesión, que si bien es loable, nosotros creemos que es un poco ventajosa, por las cuestiones de la movilidad; tan sólo en este diciembre hubo una sobrepoblación de ambulantes, pues otros años son entre 120 o 150 y el año que pasó aumentó a los 350 que es más del doble”.

El empresario explicó que no es lo mismo un negocio que se puede poner un día sí y al otro no, a uno que tiene que abrir todos los días, pagar sueldos, pagar impuestos, recibos de la luz o del agua, entre otras obligaciones.

“Que estas personas aprovechen las buenas temporadas para colocar sus negocios y las malas temporadas para mover sus locales a las zonas en donde hay más población o movimientos económicos, nos parece una competencia desleal”.

LA REGULACIÓN DE LAS AUTORIDADES

“Ante esta situación, nosotros hemos exigido a las autoridades que se regulen los comercios informales, pues creemos que hay espacios donde pueden llevar a cabo su actividad económica y convertirse en comerciantes establecidos”.

Por esta situación, Joan Sarroca manifiesta que los comerciantes han mantenido un constante señalamiento con las autoridades, pero no por falta de acción, sino porque la denuncia y la exigencia es parte de la responsabilidad de un ciudadano.

“No podemos voltear hacia otro lado, ya que estos mercantes aprovechan cualquier situación o condición para colocar sus establecimientos en las calles del Centro de la ciudad. No es que yo diga que no hacen su trabajo, pero también somos un buen medio para señalar cuando un comerciante ambulante hace un punto de venta en donde no debería”.

A través del uso de la denuncia ciudadana, del empleo de oficios y por medios electrónicos, es que la asociación hace el señalamiento a las autoridades para que lleven a cabo las regulaciones correspondientes en los casos que debieran.

“Hace dos años hubo un ambulantaje sobremanera en las inmediaciones de la catedral, además de que se llevó a cabo la Expo Ambulante en la calle Libertad; en su momento se habló con las autoridades, acerca del peligro de llevar estas expos sin regulación y sin el visto bueno. Entendieron, entraron en razón y se dio un freno a estas actividades”.

Te recomendamos: