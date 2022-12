Revisiones exhaustivas con transportistas es por cuestión migratoria: Index

El presidente de Index Chihuahua, Román Rivas Hong, manifestó que las exhaustivas revisiones a transportistas en las fronteras se han estado presentando, es una medida de presión contra la parte de la ola migrante que se está suscitando actualmente del lado mexicano.

“Con respecto a las revisiones, evidentemente, es un plan que tiene el gobernador de Texas: es una situación política completamente. Recordemos que el gobierno federal es Demócrata, el gobierno del estado es Republicano; hay una situación de crisis con la parte de los migrantes, con la cuestión de defender el Titulo 42”, indicó.

Refirió que se ha estado complicando bastante la parte de los migrantes, y que por eso el vecino país tiene todo el derecho a defender y quedarse con dicho título y no dejar expulsar a los migrantes del lado mexicano, pero que como el problema es que como se están expulsando, el temor es que vayan a pasar directamente en algunos de los tráileres.

No obstante, Rivas Hong destacó que no tiene ningún tipo de sentido por el gobierno que estén haciendo esas revisiones, porque se cumplen con muchas certificaciones, como la OEA, la CTPAT, esta última es para asegurar que no hay manera de que se puedan meter ni personas, ni ningún otro tipo de producto a las unidades, según explicó.

Sin embargo –apuntó-, es tanta la desconfianza que hay en las autoridades, incluso en las locales, y por eso mismo el Ejército estaba revisando todos los tráileres del lado Mexicano; esto es, tales revisiones no solo están del lado texano.

“Hemos tratado de mejorar los tiempos de revisión, pero aun así se les quita tiempo a los transportistas de este lado (mexicano), pero más del lado estadounidense, si acaso son transportistas que pueden cruzar de manera internacional, aunque algunos solo hacen servicio de cruza de frontera a frontera, pero al final de cuentas estamos estrangulando al comercio”, declaró.

En parte también, señaló, es en base a la política que está tomando el gobierno demócrata para obviamente forzar a que Estados Unidos retome esta política del Titulo 42 que se creó durante el gobierno de Donald Trump, y parece que ahora sí el presidente Joe Biden sí pudiera ceder a esto, a decir del presidente de Index Chihuahua.

“Y si acaso ya hay un acuerdo entre ellos, esperemos que las revisiones se hagan mucho más cortas, pero realmente es una medida de presión contra la parte de la ola migrante que se está suscitando actualmente, y la verdad es un flujo importante de gente que quiere cruzar a los EE.UU, y ahorita también hay que estar preparados para darles albergues, asilo, sobre todo por las bajas temperaturas”, abundó.