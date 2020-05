Se alistan maquilas para el trabajo

CD. JUÁREZ.- La industria automotriz local, principalmente del sector maquilador, realiza trabajos de sanitización y adaptación de sus instalaciones para atender protocolos más estrictos y prevenir contagios por Covid-19 en sus plantas, con el fin de reanudar actividades aunque sea de manera parcial a partir del lunes 18 de mayo próximo.

Aunque la decisión final respecto al reinicio de actividades está en manos del Gobierno del Estado, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Federal este miércoles, dijo el presidente de la Asociación de Maquiladoras (Index Juárez), Pedro Chavira.

Indicó que están también a la espera de que el gobierno federal publique oficialmente los protocolos sanitarios que deberán seguirse para la reapertura de empresas, aunque la maquiladora se ha adelantado desde hace varias semanas, realizando acciones similares a las que se han hecho en otros países donde tienen sus matrices u operan industrias filiales.

“A primera hora de este miércoles pudimos notar que ya se habían publicado en el Periódico Oficial de la Federación, que consultamos vía internet, sin embargo tiempo después intentamos acceder nuevamente y ya no estaban. Creemos que lo que ha de haber sucedido es que se hicieron modificaciones, por lo que esperamos que se publiquen en la edición vespertina o en la matutina del jueves”, indicó.

El dirigente del sector maquilador enfatizó que a los corporativos les interesa sobremanera no sólo el reanudar actividades para no romper con la cadena productiva, sino el cumplir con las medidas preventivas necesarias para que sus trabajadores no se enfermen.

Añadió que la apertura de las empresas, de acuerdo con lo que defina el Gobierno del Estado al que la Federación le pasó la decisión, se dará de manera gradual por lo que cree que no van a comenzar a operar al cien por ciento.

Apuntó que tienen que establecerse horarios escalonados para que no trabaje todo el personal a la misma hora, guardar la debida distancia entre cada empleado, asegurar su traslado desde y hacia la fuente de trabajo en las mejores condiciones de protección sanitaria posibles, establecer guardas que permitan la separación de quienes realizan la actividad en las empresas y otras acciones.

Chavira también se refirió a los arranques piloto que se realizaron en algunas plantas en el interior del país y que podrían implementarse en esta frontera.

Destacó que es materialmente imposible saber en cuánto tiempo estarán ya en activo los más de 250 mil trabajadores que tiene el sector maquilador en Ciudad Juárez, porque la pandemia del Covid-19 no se va a acabar tan fácilmente y las medidas de seguridad van a mantenerse de manera intensa por meses.

Por su parte el presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jesús Manuel Salayandía, auguró que se presentarán algunos problemas con el personal al inicio del regreso a la actividad, “porque muchos trabajadores están asustados y no van a regresar tan fácilmente a sus operaciones”.

Agregó que las empresas nacionales que tienen relación con la industria automotriz de exportación también se preparan para cuando se les dé la voz de arranque, aunque indicó que no tienen todavía ningún protocolo oficial a seguir, los empresarios han implementado sus propias medidas de seguridad sanitaria.

