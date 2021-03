Se deslinda Uber de Uber Eats en la ciudad

Desde hace varias semanas, las oficinas centrales de Uber en la ciudad de Chihuahua se han deslindado del servicio de Uber Eats en la capital, esto al informar que sólo se encuentran atendiendo a conductores de vehículos para realizar viajes y no para entregas, lo cual ha dejado a la deriva a cientos de repartidores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Retroceso y atentado contra la ecología; reprueban empresarios reforma eléctrica

A decir del personal de Uber en la ciudad, las oficinas son sólo para atender a los conductores, que a los repartidores deben ser atendidos mediante la aplicación, a pesar de que la misma aplicación exige que acudas a soporte técnico, e incluso agenda una cita para poder acudir a las oficinas, pero al llegar se encuentran con la postura de que no serán atendidos.

Uno de los quejosos, de nombre Roberto, explicó que acudió a las oficinas de Uber ubicadas en Plaza Cumbres, sobre el periférico de la Juventud, para registrar una mochila para comenzar a trabajar, sin embargo el personal de atención le dijo que ellos no atienden a los repartidores, sólo a conductores de Uber.

Dicho por algunas personas que se encontraban inconformes con el servicio que les había brindado Uber, no hay forma de que los repartidores de Uber Eats puedan tener un diálogo, mucho menos resolver a través de una aplicación o internet, por lo que prácticamente los deja a la deriva y sin posibilidad de poder trabajar para obtener algún ingreso extra.

“Yo hice todo mi registro por internet, después me pidió que subiera documentación de mi mochila para ver si es la adecuada para trabajar, pero no me permite subir nada y por eso asistí a Uber, pero me comentaron que tampoco me pueden ayudar porque ellos no atienden a repartidores de Uber Eats, a pesar de que es una misma empresa”, comentó.

Roberto, quien decidió reservar sus apellidos, para evitar conflictos con la empresa, mencionó que le interesaba iniciar con el trabajo de repartidor, pero a pesar de tener la disposición, un vehículo en cual prestar el servicio de entregas y las ganas, el personal como la misma aplicación son los principales obstructores de ese interés.

Local Montan operativo en Babochivo para capturar al Chueco

Por otra parte, al recorrer las oficinas se localizaron más inconformes, como fue el caso de Rodrigo Hernández, quien acudió a las mismas instalaciones para actualizar datos de su perfil en Uber Eats, y pese a agendar cita en la aplicación de Uber, al llegar le informaron que no lo pueden atender porque no es conductor de la aplicación.

“Agendé mi cita por la mañana, me dijeron que viniera a la sucursal para ver lo de mi tema y al llegar di mis datos y me dijeron que no me pueden atender porque soy conductor de Uber Eats, le comenté que no puedo resolverlo a través de la aplicación y me dijeron que ni ellos podrían ayudar a pesar de que la misma aplicación me pide que venga al soporte técnico”, menciona.

Como las dos personas que decidieron hablar con El Heraldo de Chihuahua hay decenas de repartidores que se han encontrado las mismas condiciones, que día a día acuden a estas instalaciones en búsqueda de resultados o respuestas, pero al momento les han negado cualquier atención por no ser conductores de viajes Uber.