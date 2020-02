Se realizó el Primer Encuentro Juvenil en Desarrollo Empresarial

El Primer Encuentro Juvenil de Desarrollo Empresarial en Chihuahua para propiciar el desarrollo de negocios se llevó a cabo con la reunión de los Jóvenes Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y los integrantes de la Secretaría Municipal de Acción Juvenil (SMAJ).

La titular de la SMAJ, Lety Salinas, señaló que es de vital importancia promover y fomentar la generación de nuevas empresas y negocios, los cuales impactarán de manera positiva en la economía local.

“Las actuales condiciones del país son un tanto inciertas, por eso muchos jóvenes con iniciativa se frenan para emprender y estas actividades nos sirven para apoyarnos y aprovechar la experiencia en el rubro con la que cuentan algunos jóvenes, la cual inspira a los demás para no limitarse y buscar generar esa idea de negocio que tienen en mente”, expresó la líder juvenil del PAN en la ciudad.

Cabe destacar que este evento tuvo como sede el salón de usos múltiples de la Ciudad Judicial, teniendo como ponentes a Nubia Montes, joven empresaria del ramo restaurantero, quien dio la charla denominada “Tu mejor emprendimiento es tu persona”; Daniel Aarón Pérez Lira, propietario de una empresa de desarrollo tecnológico, con la plática “Emprendimiento out of the box”, así como a Alejandro Vargas, joven colaborador de una empresa de marketing digital, quien impartió la ponencia “Innovación en forma de pelota”, con una afluencia de más de 50 personas.

