Secretaria de Innovación es parte de Coder Juárez

María Angélica Granados Trespalacios, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), tomó protesta como parte del grupo de trabajo ampliado del Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez, A.C. (Coder).

Durante la primera asamblea del Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez, A.C., se les tomó protesta a varios nuevos miembros de la mesa ampliada y se presentaron cinco proyectos rectores para el desarrollo económico de la ciudad.

Durante su intervención, la titular de la SIDE aseguró realizará las gestiones necesarias para que prosperen los proyectos prioritarios para el desarrollo económico.

“Hago el compromiso de no soltar al alcalde, y no soltar al director de Desarrollo Económico, sino podemos hacerlo juntos, no vamos a poder hacerlo, y lo mismo con la federación”, señaló la funcionaria.

Los cinco proyectos para el desarrollo de la ciudad que se presentaron en esta sesión del CODER son la ampliación del aeropuerto Abraham González, el Centro de Inteligencia Artificial, Frente Norte, Buen Gobierno y el quinto es el Centro de Convenciones y Exposiciones Paso del Norte.

En relación a estos proyectos, Granados Trespalacios los respaldó y aseguró que si Gobierno del Estado tiene en sus manos la manera de apoyar, lo hará, ya que es fundamental el apoyo para la economía del estado.

En el evento también tomó protesta Luis Ernesto López Echevarría, también cómo parte del consejo ampliado.

Asistieron el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Perez Cuellar; el subsecretario Ulises Fernández; la directora del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, Teresa Matamoros, y la directora del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), Lisbeily Domínguez Ruvalcaba, entre otras personalidades.