Sólo un banco ha diferido los pagos

CD. JUÁREZ, Chih.- De las instituciones bancarias que tienen presencia en Ciudad Juárez, sólo Banorte ha ofrecido a sus clientes el diferimiento del pago de sus adeudos por tarjeta de crédito y sus modalidades crediticias de nómina, personal, auto, hipotecario y para pequeñas y medianas empresas.

En BBVA, Banamex, Santander y otras instituciones privilegian el uso de la banca digital y continúan con sus medidas preventivas en sucursales.

Asesores en el área de crédito comentaron que no existe todavía alguna instrucción de otorgar facilidades para el diferimiento de pago a los clientes, pero es posible que llegue a ocurrir porque la crisis económica que se presenta actualmente se prolongue y las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

En el caso de Banorte los clientes tienen a partir de esta semana y hasta el 30 de abril para inscribirse y acceder a este apoyo, aunque ello no implica la exención en el pago de intereses.

En las tarjetas de crédito no se requerirá pago mínimo hasta por 4 meses, sin afectación en Buró de Crédito, ni gastos de cobranza ni intereses por incumplimiento en pago (moratorios).

Se establece también el pago a meses sin intereses por hasta seis meses en compras mayores a 500 pesos durante marzo y abril en hospitales, servicios de salud y farmacias.

En créditos hipotecarios la propuesta consiste en no requerir el pago de las mensualidades, incluyendo intereses y capital durante los siguientes 4 meses, a partir de la solicitud de apoyo.

Aquí también se refiere a que no se afectará el historial del crédito y tampoco se generarán gastos de cobranza, si el deudor no realiza el pago de la mensualidad. Tampoco habla de la reducción o exención en el pago de intereses por ese lapso.

En el crédito automotriz, el apoyo consiste en no requerir el pago del crédito por 4 meses sin afectar tu pago mensual, se indica en la información difundida por el banco.

También establece que al inscribirse en el programa, si no realiza el pago de la mensualidad no se verá afectado el historial de crédito y no habrá tampoco gastos de cobranza.

Sólo en los renglones de crédito personal y crédito Pyme se establece que no habrá cobro de intereses moratorios, gastos de cobranza ni se afectará el historial en el buró de crédito, siempre y cuando cliente esté al corriente y se inscriba en el periodo señalado.

