“Somos aliados por las mejores causas”: Reconoce IP decisión de retirar aumento del ISN

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado decidió dar marcha atrás a la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado con la cual se pretendía aumentar un 1 por ciento el Impuesto Sobre Nómina con el objetivo de crear un Fondo de Infraestructura para el 2025.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia estatal José de Jesús Granillo Vázquez, quien manifestó que se realizó un análisis interno dentro de la administración y se escuchó las voces de los líderes de las cámaras empresariales y representantes del sector productivo quienes se oponían a dicho aumento, por lo que se decidió pedir al congreso que retirara la propuesta.

“Nos reunimos con varias cámaras y organismos empresariales, pero no solamente eso, hicimos un análisis hacia el interior, y dado que cuando se comenzó a trabajar en el Paquete Económico había unas condiciones distintas a las de hoy, ya no vemos las condiciones económicas favorables para mantener el punto porcentual en el ISN”, manifestó Granillo Vázquez previó a comparecer ante diputados locales en la torre legislativa.

Detalló que la iniciativa de pasar el Impuesto Sobre Nómina de un 3 a un 4 por ciento para la creación de dicho Fondo de Infraestructura, se presentó de manera independiente a la propuesta de Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025, por lo que las propuestas de la Ley Ingresos y Presupuesto de Egresos, continúan de la misma manera.

“Seguimos en la dinámica de fortalecer la Salud, la Educación, la Seguridad Pública, la Seguridad Social, es decir, ninguno de esos rubros se ven afectados por esta decisión y en el estado seguimos enfocados en nuestras prioridades que siempre hemos tenido”, adelantó Granillo Vázquez.

Reconoce IP al Estado y Congreso por dar marcha atrás al aumento del ISN

La iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua, celebraron que las autoridades hayan desistido de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 %.

Federico Baeza Mares, presidente del CCE Chihuahua felicitó al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, especialmente al diputado Jorge Soto, titular de la Comisión de Hacienda, por tomar esta decisión que consideran acertada.

"Creemos que la pertinencia no es muy importante y ahorita no es el momento. No nos queda más que felicitar y decirle al Gobierno y al Congreso que somos aliados por las mejores causas para Chihuahua", expuso.

El líder empresarial destacó que se trata de una buena noticia para los empresarios y el sector; al tiempo que incitó a siempre buscar cómo ser más eficientes: "La eficiencia gubernamental es básica y se debe trabajar con ímpetu", apuntó.

Por su parte, el presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, reconoció la sensibilidad, en este caso, de todos los actores: la Secretaría de Hacienda y de los diputados que escucharon las preocupaciones que expresaron en su momento.

"Cómo lo hemos venido reiterando: no creemos que existan las condiciones para cargarle más la mano, en este momento, al sector empresarial, sobre todo ante un año que se percibe muy incierto y complejo por todas las condiciones económicas que estamos atravesando”, comentó.

Por ello Carrejo reiteró el reconocimiento ante esta sensibilidad y por haber atendido los planteamientos del sector.

Aparte, fue claro al señalar que los empresarios siempre han reconocido la necesidad de estas inversiones en infraestructura.

En este orden de ideas, refrendó el compromiso del sector productivo de acompañar al estado en la gestión de más recursos ante la Federación, ya que en este tema coinciden en que es indispensable que el Gobierno Federal aporte más recursos a Chihuahua.

