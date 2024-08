Subcuenta de Vivienda ¿Cómo saber cuánto dinero tengo ahorrado en el Infonavit?

Es importante estar al tanto de tus ahorros en tu Cuenta Infonavit, ya que generan rendimientos anuales sin importar tu situación laboral. Esto implica que cualquier persona que haya trabajado en una empresa con prestaciones de seguridad social tiene dinero ahorrado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, independientemente de si actualmente tiene un empleo formal o no.

Es por ello que el Infonavit explicó cómo verificar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, incluso si ya no cotizas en el instituto. Aquí te lo explicamos.

¿Qué es el ahorro Subcuenta de Vivienda?

Cualquier persona que haya trabajado en una empresa con prestaciones de seguridad social tiene ahorros en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, sin importar si actualmente no tiene un empleo formal. Estos fondos no se pierden, incluso si han dejado de cotizar al Infonavit por varios años o no han solicitado un crédito con el Instituto. Además, ese dinero genera rendimientos anuales para proteger su valor contra la inflación, lo que significa que tus ahorros crecen.

Este fondo se crea con las contribuciones bimestrales de tu patrón, que representan el 5% de tu salario diario integrado (incluyendo sueldo y prestaciones) registrado en el IMSS. Ese dinero se deposita directamente en tu cuenta de ahorro del INFONAVIT, específicamente en la Subcuenta de Vivienda.

Este dinero lo puedes utilizar de distintas formas:

Adquirir un crédito con el INFONAVIT para comprar una casa, un departamento, un terreno, construir tu vivienda o mejorar y reparar tu hogar.

para comprar una casa, un departamento, un terreno, construir tu vivienda o mejorar y reparar tu hogar. Como garantía para pagar una deuda hipotecaria con un banco.

Utilizarlo cuando llegues a la edad de retiro con una resolución de pensión del IMSS.

Además, en caso de que el titular de este ahorro fallezca, los beneficiarios pueden solicitar el dinero.

Así puedes saber cuánto dinero tienes

Para revisar el monto de tus ahorros en el Infonavit, todo lo que necesitas hacer es ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), la plataforma digital que funciona como tu banca personal en línea.

Allí podrás consultar todas las contribuciones que tu empleador ha realizado o realizó anteriormente a tu Subcuenta de Vivienda.

Una vez que ingreses a tu cuenta de Infonavit, podrás encontrar la sección "Cuánto ahorro tengo", donde verás el monto total de los ahorros acumulados en tu Subcuenta de Vivienda. Alternativamente, puedes descargar tu "Resumen de Movimientos" para obtener información más detallada sobre los cambios en tu ahorro con el Infonavit.

Si aún no te has registrado a Mi Cuenta Infonavit, sólo sigue estos pasos: