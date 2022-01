Suman 58 carpetas de investigación por fraudes electrónicos: Condusef

En el marco de la cuesta de enero para contratar un crédito, la persona interesada debe estar alerta para no ser víctima de un fraude, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al emitir una serie de recomendaciones.

Entre ellas destaca optar por acudir a las oficinas de la supuesta institución financiera que las ofrece, evitar aceptar uno de tipo exprés, vigilar los permisos de acceso a datos personales en los teléfonos inteligentes, y verificar tanto los registros de antecedentes como su regulación.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que tiene un registro de 58 carpetas de investigación por fraudes a través de medios electrónicos e internet, en un periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

De ese total, 26 corresponden a la Zona Norte que incluye a Ciudad Juárez, 15 son procedentes de Centro a donde pertenece Chihuahua, 9 de la zona Occidente y 8 de la Sur.

Por tal motivo, y en el contexto de la temporada en que las familias cuentan con menos recursos económicos, derivado de los gastos por los festejos decembrinos, en muchas ocasiones el tener urgencia de contar con efectivo las pone en riesgo de contratar un crédito muy caro o incluso uno fraudulento, expuso la Condusef.

Lo anterior, aunado a las nuevas plataformas que permiten obtener préstamos, como lo son las aplicaciones para un teléfono móvil inteligente, en un cajero automático, una página web o la banca móvil, agregó.

De esa manera, la dependencia recomendó considerar que las instituciones financieras que están reguladas y son supervisadas legalmente, en general, ofrecen sumas de dinero moderadas de acuerdo a tu capacidad de pago.

Además, no solicitan ningún tipo de pago por gestorías antes de hacer efectivo el préstamo, y explican claramente tanto las fechas como los montos de los pagos.

De igual manera es sospechoso que no revisen tu historial crediticio, porque las instituciones lo hacen para conocer la puntualidad de los pagos y cuántos créditos tienes vigentes, para que no tengas un sobreendeudamiento.

Alertó sobre los créditos exprés, que no piden comprobantes de ingresos, ofrecen grandes sumas de dinero, no consultan tu historial crediticio, o te dicen que te entregarán el préstamo de forma inmediata a cambio de pedir un anticipo, ya que al final no te entregarán el préstamo.

Es importante que si solicitas un crédito por medio de una aplicación móvil, tengas cuidado al momento de otorgar los permisos de seguridad, ya que podrán acceder a tus contactos, galería multimedia u otro tipo de información sensible, que usarán en tu contra en caso de no pagar.

Para una mayor seguridad puedes acudir directamente a la sucursal de la institución financiera, de esta manera reduces considerablemente el riesgo de que sea una empresa fraudulenta.

Al tratarse de una casa de empeño, toma en cuenta los costos que se involucran, como la tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de almacenaje y seguro contra robo.

En ese sentido, la Profeco dispone de un Buró Comercial, que puedes consultar para investigar si el contrato de adhesión de la casa de empeño está debidamente registrado, en la liga www.burocomercial.profeco.gob.mx

La Condusef recalcó que debes comprobar si la financiera por contratar es confiable, pues se ha detectado que hay suplantación de las verdaderas empresas que están registradas ante la Comisión, y utilizan la imagen y logotipos para hacer publicidad, ya sea por volanteo o a través de las redes sociales.

Para ello, se puede acceder al sitio web https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp , que proporciona información corporativa y general, de las instituciones financieras, así como apoyo en caso de alguna controversia.