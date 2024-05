Suspensión del servicio eléctrico por mega apagón no tuvo impacto en producción: Index

Rene Espinosa Terrazas, presidente de Index Chihuahua notificó que el mega apagón que ocurrió el pasado lunes 27 luego de la explosión de varios transformadores en la Dostoievski afectó por alrededor de 30 a 45 minutos a las empresas ubicadas en el complejo industrial norte, sin embargo, precisó que no se reportaron pérdidas de planes de producción.

Detalló que varió el tiempo porque en algunas áreas se recuperó el servicio eléctrico unos minutos antes que en otros lugares, añadiendo que por fortuna, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuó rápido.

“No fue nada grave, realmente el problema perduró unos minutos, pero no reportaron afectaciones urgentes tomando en cuenta que no fue por mucho tiempo y se pudo recuperar el plan de producción, esto es, no reportaron pérdidas de planes de producción de agenda”.

En sí, la falla se registró en la mayoría sino es que en todo el complejo, de acuerdo a lo reportado al presidente de Index Chihuahua; no obstante, algunas plantas recuperaron el servicio más rápido que otras, insistió.

Al cuestionarlo sobre las expectativas ante un apagón por un tiempo prolongado, el entrevistado señaló que no hay más que recuperar en cuestiones de tiempos extras, aunque cada empresa tiene su estrategia de recuperación de producción.

“En caso que se registre una suspensión en el servicio que afecte la calendarización productiva de ese día, ciertas empresas optan por recuperarse con tiempos extras o tiempos especiales para recuperar esa producción, pero cada compañía tiene su estrategia”, explicó Espinosa.

Cabe recordar que al menos 10 colonias al norte de la ciudad quedaron sin luz luego de un mega apagón ocasionado por la explosión de varios transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la avenida Dostoievski.

El siniestro se registró durante la tarde de este arranque de semana y fue captado en video por varios residentes de la zona, en los que se observa a los aparatos estallando en llamas.