Apoyará Microsoft desarrollo tecnológico

La compañía Microsoft iniciará en un par de meses un programa específico para apoyar el desarrollo tecnológico de la micro, pequeña y mediana industria (Mipymes), en un esfuerzo por promover la diversificación económica en la región.

Omar Saucedo, representante del corporativo y encargado de los programas de la fundación de Microsoft en el estado de Chihuahua, expresó lo anterior al participar en el foro de desarrollo “El Juárez que queremos”, organizado por la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El funcionario de Microsoft dijo que esta fase es una de las tres que el corporativo va a llevar a cabo para poder atender los retos que se vislumbran respecto al tema de empleabilidad y desarrollo económico que se vislumbran para los próximos años.

Añadió que se tiene la oportunidad de desarrollar mayor valor agregado en la economía juarense, pero para ello no es tan sencillo como decirlo o querer hacerlo, porque para todo se requiere que nuestra población sepa cómo entrarle en manufactura de más nivel o desarrollo de servicios que se compran a nivel mundial.

Por más que queramos atraer a potenciales compradores, si no contamos con personal preparado y las empresas no tienen el nivel tecnológico requerido, no va a ser posible acceder a ellos.

Apuntó que no se trata sólo de atraer a las grandes empresas, sin ofrecerles algo concreto e inmediato.

Por ello se requiere que la gente tenga una mayor preparación y las Pymes la capacidad para atender las demandas de servicios y productos requeridos.

Añadió que Canacintra ha estado interesada en impulsar a estas empresas, pero hay que pasar de las palabras a la acción y eso es lo que pretende Microsoft.

Comentó que hay organizaciones a nivel internacional que cuentan con recursos para apoyar a las empresas, buscando también la mejoría de sus sistemas, lo que deben aprovechar las empresas.

Esto no es todo lo que hay que hacer y lo único, pero hay organizaciones que tienen recursos que van dirigidas a respaldar a las empresas.

Al referirse a las tres fases que se van a respaldar, dijo que la primera es la capacitación de los individuos a través inclusive de apoyos gratuitos.

La segunda estará enfocada directamente a las empresas y la tercera a los sistemas educativos.

Dijo que las preparatorias y universidades deben de reaccionar más rápido para que los conocimientos que adquieren los estudiantes se puedan aplicar en el corto plazo, no hasta que terminen su fase de estudios u obtengan un título.

