De nuevo, Juárez será escenario de videojuego post apocalíptico

De nueva cuenta Ciudad Juárez será el escenario para la creación de un videojuego, ahora, a manos de un desarrollador mexicano que busca dar una experiencia tipo Silent Hill o Resident Evil a los jugadores.

Black Noise es el videojuego creado por Alan Rodríguez, basado en el desarrollo “survival horror” con una versión post apocalíptica de nuestra ciudad, con gráficos que mostrarán lugares icónicos de esta frontera, como la tradicional “X”.

El juego comenzó a desarrollarse desde el 2019, pero para finales de este año se espera que Black Noise comience a ser comercializado, ya que durante los próximos días se dará un kickstarter con la finalidad de financiar el proyecto.

Según su creador, el videojuego estará diseñado en un motor gráfico “Unreal Engine 5”, que promete la más alta calidad en gráficos para una mejor experiencia y que está pensado en consolas como el Play Station 5.

Black Noise tiene como trama a los sobrevivientes de un diluvio en Ciudad Juárez que acabó con casi toda la vida humana, sin embargo, esto a su vez originó que seres extraños aparecieran para destruir todo lo que queda de vida.

Por el momento, el desarrollo y diseño del juego está a cargo de una persona y con el financiamiento se ayudaría a materializar al 100% esta obra, con la intención de posicionar a México dentro del mercado de los videojuegos.

Cabe señalar que el pasado sábado 16 de octubre se hizo la presentación oficial de Black Noise desde la Sala 3D de la Rodadora, la cual fue todo un éxito para los creadores.

Anteriormente, está frontera ya había sido inspiración para otra colección de juegos, como lo fueron Call of Juárez, que tuvo secuelas como Call of Juárez The Cartel, Call of Juárez Gunslinger y Call of Juárez Bound and Blood.