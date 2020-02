Estudiantes juarenses trabajan en Microsoft

EL PASO, Texas.- Joaquín Hidalgo, con voz quebrada por la emoción y sin poder detener las lágrimas, pausó, respiró y expresó que su familia estaba enormemente feliz por haber tenido él la oportunidad de trabajar para Microsoft a través de Cyborg Mobile, que lo seleccionó para pasarse el verano pasado en lo que más le gusta: la ciencia y la tecnología.

Sin poder creer que hubiera sido seleccionada entre miles de estudiantes de Ciencias de la Computación, Melina Salazar también se fue a trabajar un verano completo con el gigante de los programas de Office, Microsoft, a través de Cyborg Mobile, que la escogió para desarrollar la pasión que la envolvió desde que estudiaba sus materias básicas, la rama de la programación.

Melina y Joaquín son dos estudiantes de UTEP en Ciencias de la Computación de origen mexicano nacidos en Estados Unidos, concretamente con raíces de Ciudad Juárez, que por sus conocimientos en computación y todos lo relacionado con algoritmos fueron seleccionados para trabajar un verano de siete semanas bajo la formación de instructores de Microsoft.

Ambos solicitaron la inscripción sin suponer siquiera que serían seleccionados entre miles de estudiantes de todo el país y muchas nacionalidades distintas, ellos fueron elegidos entre estudiantes de universidades vanguardistas como Stanford, Harvard, MIT y de diferentes partes del mundo como Tailandia, India, entre otras.

Melina Salazar, de sólo 21 años y Joaquín Hidalgo, de 25 años, recibieron la noticia, fueron aceptados para trabajar durante el verano de 2019 en el programa “Desarrolla tu Pasión por la Tecnología”, bajo la supervisión directa de personal de Microsoft, además recibirían un pago de cerca de 8 mil dólares.

“Desarrolla tu Pasión por la Tecnología” es un programa de verano que promueve Cyborg Mobile, consultora de tecnología y gestión que se asocia con Microsoft para proporcionar fuentes de talento, capacitación en desarrollo de software, entrenamiento y desarrollo profesional en todo el programa.

Para estar en el programa los estudiantes deben demostrar que son las mejores personas con base en una evaluación de sus habilidades y efectividad.

Joaquín Hidalgo mostró sus habilidades y efectividad y agradece a Dios y a su familia el que él haya podido participar en una compañía que consideraba de las más grandes en el mundo, algo inalcanzable que sólo en sueños le había pasado por la mente.

“Mi familia está bien feliz de que me dieron la chanza, para ir al programa bien suave y quiero ayudar a la gente para que ellos también puedan tener oportunidades que yo tuve, una persona que creció aquí en El Paso y Juárez”, conversó Joaquín Hidalgo, embargado por la emoción y el orgullo de representar a estudiantes de estas fronteras.

Melina Salazar se inscribió porque una amiga le envió la información para que se registrara, sin saber que su vida cambiaría en un verano, envió su “resume” (currículum) y así fue como partió a aprender cosas que nunca había aprendido y ver cosas totalmente diferentes.

“Estuvo muy padre, no me lo podía creer que yo había sido una de las elegidas de miles de estudiantes y sólo escogieron a 75, entonces yo fui una de esas y sentí mucho orgullo representar a la comunidad latina, especialmente mexicana”, platicó Melina Salazar, estudiante de UTEP, apasionada de la tecnología, sobre su participación en el programa de verano de Microsoft.

Melina estudiante de UTEP dijo que se vio involucrada en muchas organizaciones estudiantiles, desde que estudió las materias básicas en El Paso Community College (EPCC, por sus siglas en inglés) en sus primeros dos años de estudios de licenciatura, ahí fue la presidente de Ciencias de la Computación de su generación y fue una experiencia de apoyo a los demás estudiantes.

“Una amiga me mandó la solicitud y me dijo: aplica a este programa, y pensé no creo que me acepten a mí, hay muchos estudiantes de escuelas prestigiosas como Harvard o Stanford que aplicarán, cómo crees que van a aceptarme, y apliqué, no tengo nada que perder y dos meses después me dijeron que yo fui una de las elegidas”, relató Melina emocionada aún de haber sido aceptada en el programa.

Señaló además que hizo muchas conexiones, conoció muchos ingenieros en diferentes especialidades, como Eléctrica, en Sistemas y aprendió lenguajes de programación nuevos, a diseñar aplicaciones sobre todo en el diseño, pero lo más importante es que aprendió a trabajar en equipo.

Joaquín Hidalgo, estudiante de Ciencias de la Computación de UTEP, cree que sus experiencias que ha tenido en El Paso y Juárez, y las ideas que desarrolló en ambas ciudades, las compartió en el programa y lo escucharon, así fue como fue seleccionado.

Hidalgo también destacó el aprendizaje en equipo como una de las principales enseñanzas del programa, también aprendió nuevas tecnologías de software, cómo desarrollar una aplicación para dispositivo, pero sobresale su aprendizaje de formarse para escuchar a otras personas.

“Aprendí a trabajar en un grupo, cómo hacer un ‘Mobile APP’ (aplicación para dispositivos) y aprendí a escuchar a diferentes personas y agarrar las ideas de ellos en hacer un proyecto juntos”, dijo Joaquín Hidalgo sobre lo que destacó de su estancia en el verano que trabajó para Microsoft.

Joaquín, al igual que Melina, supuso imposible trabajar para una compañía tan grande como Microsoft que es de talla mundial, y siente que esta participación le cambió la vida totalmente.

Melina Salazar los primeros ocho años de su vida los vivió en Ciudad Juárez, posteriormente sus papás se mudaron a El Paso y ya su desarrolló fue en esta ciudad y en este país, y siente el orgullo de ser mexicana de sangre y de haber representado a la comunidad estudiantil de esta zona fronteriza en una compañía como Microsoft.

Joaquín Hidalgo nació en El Paso, pero sus padres vivieron muchos años en Juárez, de donde son originarios, y realmente se siente mexicano de origen, y sus emociones al hablar orgullosamente no dejan engañar, sus lágrimas de felicidad y su voz quebrada lo sitúan como un latino mexicoamericano que llora de felicidad ante sus triunfos.