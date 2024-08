¿Te cuelgan la llamada cuando contestas? Podrían estafarte con el robocalling

Seguramente en más de una ocasión has recibido una llamada en tu celular y cuando contestas, no hay nadie al otro lado de la línea o te cuelgan rápidamente, lo que resulta muy molesto, ya que puede repetirse muchas veces en un solo día.

A esta práctica se le conoce como robocalling, que aunque es muy vieja y se utiliza sobre todo para publicitar productos, realizar encuestas telefónicas o para recordatorios, actualmente también se utiliza para estafar a las personas. Aquí te contamos más sobre el robocalling y cómo evitarlo.

¿Qué es el robocalling?

El robocalling, conocido también como "llamadas automatizadas", es una técnica que utiliza mensajes ya pregrabados enviados a través de un software de marcación automática.

Este sistema permite a las empresas y organizaciones contactar a un gran número de personas en poco tiempo. Aunque puede ser útil para recordatorios de citas, notificaciones importantes o incluso para realizar encuestas telefónicas, también se ha convertido en una herramienta común para estafadores que buscan engañar a los usuarios con ofertas falsas o solicitudes de información personal, como puede ser hacerse pasar por un banco.

El funcionamiento del robocalling es bastante sencillo: un software especializado marca automáticamente los números de teléfono de una lista predefinida y reproduce un mensaje grabado cuando la llamada es contestada. Este mensaje puede variar desde promociones comerciales hasta alertas de emergencia. Sin embargo, la facilidad con la que se pueden realizar estas llamadas ha llevado a un aumento en las estafas telefónicas, donde los delincuentes intentan obtener datos sensibles o dinero de las víctimas desprevenidas.

Cuando contestas, no hay nadie del otro lado y la llamada se corta enseguida. El propósito principal de estas llamadas es comprobar si tu número de teléfono está en uso.

Si es el caso, incorporan tu número de celular a una base de datos, la cual utilizan para intentar hacer fraude o para campañas de publicidad. Los estafadores frecuentemente buscan vender productos o servicios fraudulentos con la intención de obtener tus datos personales y bancarios.

Así puedes prevenir el robocalling

Para prevenir que caigas en una estafa de robocalling o incluso evitar recibir llamadas de este tipo, puedes seguir estas recomendaciones:

1. No respondas a números desconocidos: Si no reconoces el número, es mejor no contestar. Si es importante, dejarán un mensaje.

2. No compartas información personal: Nunca proporciones datos personales, bancarios o contraseñas por teléfono.

3. Desconfía de ofertas demasiado buenas: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

4. Verifica la identidad del llamante: Si recibes una llamada de una empresa conocida, cuelga y llama directamente a su número oficial para verificar.

5. No sigas instrucciones de presionar botones: Esto puede llevar a más llamadas automáticas.

Consejos para dejar de recibir llamadas de robocalling:

1. Regístrate en la lista de no llamar: En México, puedes inscribirte en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP).

2. Usa aplicaciones de bloqueo de llamadas: Hay varias aplicaciones disponibles que pueden ayudarte a bloquear llamadas no deseadas.

3. Configura el bloqueo de llamadas en tu teléfono: La mayoría de los teléfonos tienen opciones para bloquear números específicos.

4. Reporta las llamadas: Informa a tu proveedor de servicios telefónicos sobre las llamadas no deseadas. También puedes reportarlas a la autoridad correspondiente.

5. Actualiza tus preferencias de privacidad: Revisa y ajusta las configuraciones de privacidad en tus cuentas y servicios para limitar la cantidad de llamadas de marketing que recibes.