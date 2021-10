Restablecen servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram

Luego de que las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram permanecieran caídas por alrededor de 7 horas horas, los servicios han sido reestablecidos en varias partes del mundo, aunque usuarios indican que su estado es intermitente.

De acuerdo a reportes del sitio www.downdetector.com, la falla a nivel global inició alrededor de las 9:30 de la mañana (hora de Chihuahua) cuando miles de usuarios quedaron "incomunicados" al no poder usar con regularidad las redes sociales que pertenecen al magnate de la tecnología Mark Zuckerberg

El fallo se extendió por cerca de 7 horas horas causando incertidumbre sobre el origen del problema "5xx Server Error" que de acuerdo al sitio Seguidores Reales, no cumple con las solicitudes requeridas y no arroja los datos solicitados.

Facebook, Instagram and WhatsApp are down. Appears to be DNS related. — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) October 4, 2021

Error épico, Facebook se borró de internet

El experto en ciberseguridad Kevin Beaumon explicó por medio de su cuenta de Twitter, un poco sobre el fallo de la famosa red social asegurando que en términos simples, en lo que respecta a Internet, "Facebook dejó de existir".

"Este parece un error de configuración bastante épico, Facebook básicamente no existe en Internet en este momento. Incluso sus rangos de servidores de nombres autorizados han sido retirados de BGP", escribió el experto en su cuenta oficial.