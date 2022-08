Tendrá Juárez un "boom" en la industria maquiladora por inversión extranjera

Ante la inversión extranjera directa que el presidente Andres Manuel López Obrador celebró de más 27 mil 512 millones de dólares, en esta frontera se ve reflejado en el “boom” de la industria manufacturera que demanda más trabajadores, comentó el economista Isaac Leobardo Sánchez Juárez.

“Siempre las cifras tienen puntos claros y puntos grises o negros, en elcaso de la inversión extranjera directa normalmente se mueve por lo que son las estrategias mundiales de localización de la actividad productiva, en este caso México tiene una posición geografia estrategica muy cerca de los Estados Unidos, principal mercado a nivel mundial y en este acuerdo comercial con Canadá también, que le permite gozar con ciertos beneficios a quien invierta en el lado mexicano”, mencionó Sánchez Juárez.

Asumió que la inversión no es por lo que hace el gobierno, sino por la posición geográfica y estratégica de México.

Destacó que la mano de obra es muy barata y rentable en el país, productiva, además de la tradición manufacturera importante que tienen muchas zonas del país como es Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros, Querétaro y Aguascalientes; además de zonas de comercio y servicios muy sólidas en el centro del país.

“Esa cifra habla de una recuperación parcial de la inversión extranjera en el caso mexicano y que se está visualizando en algunas localidades, en la frontera norte, donde esas cifras se están haciendo una realidad”, dijo.

“Aquí en Juárez lo estamos viendo, incluso hay déficit de mano de obra, claramente impulsada porque está creciendo el sector industrial y no tiene la suficiente capacidad la ciudad para dotar de mano de obra esas inversiones extranjeras directas”, añadió.

Mencionó que como político y encargado del gobierno anuncia la cifra como histórica, los 27 mil 512 millones de dólares.

“La inversión extranjera directa no conduce al desarrollo, es decir, no quiere decir que porque haya una cifra importante de entrada de capital nos va ir bien, no se puede celebrar del todo”, expresó.

“Aquí es muy evidente, en caso de la industria manufacturera digamos ahorita hay trescientas veintitantas plantas al final del año seguramente casi las trescientas treinta, va haber esta demanda fuerte de mano de obra, pero aquí mismo hay un costo, por ejemplo, por lo que no se puede aplaudir de todo”, indicó.

“Esta maquila tiene demandas muy altas de agua, genera grandes contaminantes en el ambiente, es productora de algunas enfermedades que los juarenses tenemos, es decir alergias, cáncer a largo plazo, así como beneficia en términos de empleo, de algunas viviendas, alimentación, al final del día también tiene estos costos muy amplios a largo plazo, como es la escasez de agua y la contaminación, es más importante en la vida la salud humana que la parte meramente monetaria”, concluyó