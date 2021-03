Toma protesta Edibray Gómez como presidente de Canaco Servytur

“Estamos muy contentos de hacer tantas cosas por la cámara, sobre todo emprender los lazos de unión entre socios, entre otros organismos empresariales, con los niveles de gobierno y con la sociedad en su conjunto; este es nuestro tercer y último año al frente”, manifestó Edibray Gómez Gallegos, quien rindió protesta ayer como presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios (Canaco Servytur) en Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gómez Gallegos resultó ganador de su primera elección el 26 de marzo de 2019, con una victoria de 298 votos a favor por sobre los 117 de su contrincante, como nuevo titular de la mesa directiva; esto se repitió en marzo de 2020, ante la Asamblea General de la Cámara, tras presentarse solo una planilla a la elección.

“Desgraciadamente este último año nos tocó una pandemia en donde tuvimos que apoyar a todo el empresariado chihuahuense, y seguiremos trabajando en pro para buscar un mecanismo de crecimiento en este 2021, y obviamente hacer de Chihuahua un mejor lugar para vivir”, puntualizó el empresario.

Local Continúan favoreciendo a los implicados en el caso Justicia para Chihuahua: Castrejón

En materia de datos, el Inegi a través de su Estudio sobre la Demografía de los negocios (EDN) informó que desde que comenzó la pandemia el sector comercio perdió 8 mil 410 empresas, pero generó 4 mil 904 nuevos negocios, lo que demuestra una recuperación del 50% durante este año, y de ello depende el trabajo de las cámaras e instituciones que no han dejado de trabajar, según explicó Edibray Gómez.

“Hemos hecho acuerdos y enlaces tanto con el gobierno municipal como con el gobierno del estado, para apoyar a todos los comerciantes, así como el sector servicios y turismo, pues han sido los más lacerados y golpeados durante este año, sin embargo gracias a la capacitación, profesionalización, apoyo de todo tipo de la cámara de comercio, los comerciales han salido avantes, la gran mayoría”.

En materia de turismo, el titular de la cámara señala que ha habido trabajos cercanos, buscando una recuperación íntegra del sector, e iniciar una reapertura importante en la entidad, posterior a la crisis.

Local Entrega Tribunal Superior a Pensiones 3 mdp en insumos vs Covid-19

“Ahorita se han estado reabriendo, o han estado resurgiendo, algunas empresas restauranteras y turísticas en la ciudad de Chihuahua, y no sólo aquí, sino también en la sierra hemos tenido informes de que tendremos una muy buena ocupación hotelera para esta temporada vacacional”, comentó el presidente de Canaco, destacando que la ocupación esperada para esta Semana Santa será del 90% del aforo permitido en hoteles en la sierra.

Sin embargo, especificó que las empresas siguen haciendo el llamado para no dejar los protocolos de seguridad de lado, y extremar los cuidados al momento de salir, pues si no es necesario, mejor no salir de casa.

“Debemos recordar el uso permanente del cubrebocas o de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el uso de gel, etc., pues finalmente el bicho sigue aquí y creo que la higiene es lo que lo va a mantener fuera de nuestro cuerpo”.

Local Incierta vacunación contra Covid en Juárez y Chihuahua

En lo que respecta al sector de los servicios, puntualizó que la mejor estrategia para llevar a cabo las labores es la capacitación, el profesionalismo y el desarrollo de las empresas, de la mano de las organizaciones públicas.

“Esta mañana (ayer) firmamos un convenio con la alcaldesa de Chihuahua, María Angélica Granados, así como Desarrollo de Microempresas, para obtener préstamos de intereses blandos, para poder reactivar las empresas a través de un subsidio de intereses blandos”.