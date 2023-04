Trabajadores de la LSOM ven con desconfianza carta de remediación de Manufacturas VU

Con escepticismo y recelo, recibieron ayer cerca del mediodía, los trabajadores de la empresa Manufacturas VU de Piedras Negras, Coahuila la carta de remediación por la serie de violaciones a sus derechos laborales y sindicales.

“Estamos en espera de que cumplan. Esa carta es solo un papel. Esperamos que esta vez, la empresa se comporte diferente y cumpla con todas las medidas que se tomaron. Recelamos porque no sabemos si la carta la haya hecho porque se lo mandatan o sí va a hacer caso a lo que denunciamos”, manifestó Cristina Ramírez Salvatierra, secretaria de Actas de la Liga Sindical Obrera Mexicana.

“Sí, los gobiernos de México y Estados Unidos, comprobaron que los derechos de los trabajadores fueron violentados. Y por medio de la remediación se acordó que la empresa accediera a dar libertad sindical a todas y todos los trabajadores, entre otras cosas”, añadió Cristina Ramírez Salvatierra.

“Aparecieron este lunes las copias de la carta en los tableros de entrada este lunes y una más abajo del reloj checador. Más tarde nos hablaron a mí y a otro compañero, que somos parte del Comité de la Liga Sindical y nos la entregaron personalmente al filo de las 11:30 de la mañana”, refirió Ramírez Salvatierra comentó sobre la carta que hizo pública la empresa Manufacturas VU.

“Esperamos que la empresa Manufacturas VU cumpla todas las medidas que le impuso el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, por la queja que interpusimos por el ambiente hostil dentro y fuera del trabajo, para negociar el contrato colectivo de trabajo que ganó la Liga.”

¿A qué obedece el escepticismo?

-Poco antes de que saliera ese papel de remediación, personalmente tuve varios enfrentamientos con personal de la empresa, concretamente con los de Recursos Humanos. Acabo de acudir en defensa de una compañera que se accidentó al prensarse un dedo en una máquina y no le querían dar el comprobante empresarial para que acudiera a atender al Seguro Social.

Claramente, el enfermero me dijo: “…que yo no era nadie en la empresa, que ya no teníamos derecho los de la Liga a representar a nuestros compañeros trabajadores…”

Sabemos cómo es la empresa y por eso es que tenemos todavía el recelo sí se van a respetar nuestros derechos.

¿Hay más casos de acoso?

-Sí, a otro compañero que acompañé a Recursos Humanos, un empleado me dijo: “No se nos olvidara que ya no éramos nadie, que no teníamos nada qué ver”. A esa persona le dije que “estaba equivocada”.

Si bien son funcionarios menores, son parte de la empresa. De ahí el escepticismo, el recelo porque siempre se han portado de esa manera groseros con nosotros los de la Liga Sindical Obrero Mexicana.

¿A qué atribuye que se mantenga esa situación?

-La atribuyo a que la empresa quería que se mantuviera el sindicato de la CTM como representante de los trabajadores. Los empresarios llevaron a la CTM desde hace más de 10 años.

Hemos recibido muchos ataques por parte de los mismos compañeros de nosotros que son delegados sindicales de la CTM y su líder es Leocadio Hernández.

Nos subieron a redes sociales, nos persiguen aquí en Piedras Negras donde vivimos, nos atacan y somos compañeros, trabajamos en la misma empresa. Subieron fotos personales a las redes diciendo mentiras y acusaciones infundadas de nosotros; que la Liga Sindical solo quiere robar.

Estamos muy contentos con el fallo del Mecanismo Laboral del T-MEC porque se comprobaron todas estas malas acciones y violaciones y esperaremos que se cumplan sus sentencias y que no vuelvan a repetirse, dijo con una expresión un tanto desesperanzada.