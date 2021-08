Trabajan por pandemia 30% más adolescentes

La Encuesta sobre Covid-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML) del Inegi muestra que la participación laboral de adolescentes en el estado aumentó en un 30 por ciento, pues mientras que durante el último semestre de 2020 había 22 mil 730 personas de entre 15 y 19 años trabajando, para el primer semestre de 2021 la cifra se elevó a 29 mil 570.

Lo anterior muestra que un 9.5 por ciento de los 310 mil 739 adolescentes que existen en el estado realizan alguna actividad económica.

De acuerdo a la encuesta, un 42 por ciento de la población adolescente ocupada labora en actividades relacionadas con el comercio; después se encuentra el sector de alimentos, con un 25 por ciento, y la tercera actividad más desempeñada es la prestación de servicios, con 12 por ciento.

Del total de adolescentes que laboran, el Inegi muestra que el 64 por ciento lo hacen en trabajos de cuatro horas, con un sueldo aproximado de entre 2,100 y 3,200 pesos al mes, en el caso de aquellos que desempeñan actividades dentro de tiendas de conveniencia, venta de artículos de casa, o ropa.

Además, para los adolescentes que prestan algún tipo de servicio, como ayudantes de construcción, plomería entre otros, no se tiene un sueldo fijo, pero el promedio de ganancias mensuales por jornada de ocho horas es de hasta 5 mil 600 pesos.

Aquellos que laboran en negocios del sector alimentos llegan a percibir un sueldo de 2,600 pesos fijos, más las propinas que van desde los 200 y hasta los 400 pesos semanales.

El Inegi muestra que a nivel nacional son 2 millones 475 mil 989 menores de entre 15 y 19 años quienes laboran, y de dicha población, un millón 728 mil 951 son hombres y 747 mil 38 son mujeres; del total, 915 mil 309 no asisten a la escuela por trabajar, lo cual representa un 36.9 por ciento.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua, la ley contempla la autorización de trabajo para adolescentes de entre 15 y 17 años, y no en caso de menores a esta edad, pero sólo cuando éste no represente algún riesgo y no se violenten los derechos humanos y laborales del menor.

Además de lo anterior, existen ciertas restricciones como el horario, que no debe exceder más de seis horas, con una hora de descanso; no trabajar domingos ni días festivos y que el centro laboral no sea en horario nocturno o donde se expendan vendan bebidas embriagantes.

Pese a lo anterior permanecer en casa en tiempos de Covid-19 no es una opción para toda la población, y muchos adolescentes se encuentran en la población económicamente activa, porque tuvieron que dejar sus estudios temporal o definitivamente.