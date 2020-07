Cubrebocas será un elemento importante para la reapertura económica: Arturo Herrera

A unos días de ser dado de alta por Covid-19, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en una reunión ante industriales que la reapertura de la economía debe ser extremadamente cuidadosa e, incluso, mencionó que el cubrebocas será uno de los elemento más importantes.

“(El cubrebocas) no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”, dijo el funcionario durante su participación virtual en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En la reunión virtual, el funcionario mostró el cubrebocas que lleva con él y subrayó que en los escenarios hacia futuro, ya sea que llegue un tratamiento o una vacuna, se debe considerar que hay que convivir con la pandemia al menos siete meses más o, incluso, un año o más.

“Hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero hay que traerla”, dijo.

Herrera hizo este llamado a días de haber salido del confinamiento en su casa luego de ser diagnosticado con Covid-19.

El gabinete federal se ha caracterizado por no utilizar cubrebocas en vivo, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha utilizado, salvo en el viaje que realizó a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, tras la entrada en vigor del T-Mec.